El escrutinio del voto CERA del 17M concluye con victoria del PSOE-A sobre PP-A pero sin cambiar el reparto de escaños

La candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, vota en Sevilla en el Colegio de Escuelas Profesionales Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escrutinio general de las elecciones al Parlamento andaluz celebradas el pasado domingo, 17 de mayo, ha confirmado sin cambios el reparto de escaños que se conoció la misma noche electoral, y que reflejó una victoria del PP-A a dos del mínimo de 55 necesario para la mayoría absoluta en la Cámara autonómica, si bien el PSOE-A ha sido la formación más votada entre los españoles residentes en el extranjero, el conocido como 'voto CERA'.

Así se desprende de la documentación que ha publicado la Junta Electoral de Andalucía (JEA) en su página web, consultada por Europa Press este martes, 2 de junio, después de que las juntas electorales provinciales hayan realizado dicho escrutinio general, que debe acometerse a partir del quinto día siguiente de la votación, y que incluye ya el conocido como 'voto CERA'.

En concreto, la JEA ha emitido una resolución, con fecha de este martes, "por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de los resultados generales y por circunscripciones" de dichas elecciones, así como de "los datos de voto de las personas españolas residentes en el extranjero remitidos por cada consulado desglosados por provincias y de los datos del voto recibido en cada junta electoral provincial desglosados por consulado de emisión".

Además, se ha publicado la relación de los 109 diputados proclamados electos por cada una de las juntas electorales provinciales de Andalucía.

Dicha resolución de la JEA precisa que "las juntas electorales provinciales han excluido del resultado los sobres remitidos por los consulados que no cumplían los requisitos legales para su escrutinio y han añadido en el voto por correo el voto de los electores residentes en el extranjero (CERA) que ejercieron su voto por correo desde España".

En términos globales, el escrutinio confirma que el PP-A ha ganado las elecciones autonómicas en Andalucía con 53 escaños y 1.744.728 votos. De esta manera, los 'populares' han obtenido cinco parlamentarios menos que los 58 logrados en los comicios de 2022, y se han quedado a dos de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños en el Parlamento andaluz.

Por su parte, el PSOE ha conseguido 28 diputados --dos menos que los 30 obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y 955.584 votos, mientras que Vox ha repetido como tercera fuerza y ha obtenido 15 escaños con un apoyo de 580.293 votos, frente a los 14 parlamentarios que sumó hace cerca de cuatro años, cuando esta formación concentró el 13,47% de los votos.

Adelante Andalucía se aupó en la noche electoral a la cuarta posición con ocho escaños y 403.560 votos, tras contar con dos diputados durante los últimos cuatro años en el Parlamento. En 2022, esta formación ahora liderada por José Ignacio García logró el 4,58% de respaldo en las urnas.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, ha logrado revalidar sus cinco diputados con un respaldo de 266.213 votos tras contar en la última legislatura con el 7,70% de los votos.

RESULTADOS POR PROVINCIAS

Por provincias, el PP fue la fuerza más votada en las ocho andaluzas, y logró seis diputados en Almería --por tres de Vox y otros tres del PSOE, que quedó como tercera fuerza--, mientras que por Cádiz obtuvo siete diputados, frente a los tres que fueron a parar al PSOE-A, dos para Adelante Andalucía, otros dos para Vox y uno para la coalición Por Andalucía.

En Córdoba, el PP-A venció con seis diputados y más del 43% de votos, mientras que el PSOE-A se quedó con tres, Vox con uno, Por Andalucía con otro y Adelante con el escaño restante por esta provincia.

En Granada, el reparto de escaños arrojó seis para el PP-A, tres para el PSOE-A, dos para Vox, uno para Adelante Andalucía y otro para Por Andalucía, mientras que, en Huelva, el PP-A ha obtenido cinco diputados, por tres del PSOE-A, dos de Vox y uno de Adelante Andalucía.

En Jaén, el PP-A venció con seis diputados, mientras que el PSOE-A quedó segundo con cuatro, y Vox tercero con uno. En Málaga, los 'populares' fueron primera fuerza con nueve escaños, mientras que los socialistas se tuvieron que conformar con cuatro; Vox, con dos, y Adelante Andalucía y Por Andalucía con uno cada uno.

Finalmente, en la provincia de Sevilla, el PP-A triunfó con ocho diputados, mientras que el PSOE-A fue segundo con cinco; Adelante, tercero con dos; Vox, cuarto con otros dos escaños, y Por Andalucía se hizo con el diputado restante en liza.

VICTORIA DEL PSOE-A EN EL 'VOTO CERA'

En lo que respecta al voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), el PSOE-A fue la formación más votada en la cita del 17 de mayo con 6.703 votos, casi 400 más que los 6.307 logrados por el PP-A, mientras que Vox fue la tercera formación con más sufragios, un total de 2.961.

Por Andalucía ha superado a Adelante Andalucía en votos de residentes ausentes, al concentrar un total de 2.285, frente a los 1.316 recibidos por el partido liderado por José Ignacio García, según los resultados publicados por la Junta Electoral andaluza.