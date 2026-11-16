Comienzan las VI Jornadas Barrocas de la Diputación para descubrir el Barroco cordobés

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, inaugura las VI Jornadas Barrocas. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, ha inaugurado en la tarde de este lunes las Jornadas de Patrimonio Barroco, iniciativa que alcanza su VI edición y cuyo programa de actividades se desarrollará hasta el sábado 21 de noviembre.

Durante el acto, Siles ha remarcado que "nos encontramos ante una nueva edición de esta propuesta que busca la difusión y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la provincia". "Gracias a un completo programa de de actividades, se realiza un completo recorrido por el universo artístico, histórico y simbólico del Barroco cordobés, y lo hacemos a través de conferencias, representaciones teatrales, conciertos o visitas guiadas y teatralizadas", ha añadido.

"A estas propuestas de un carácter más lúdico, se suman otras acciones académicas dirigidas tanto a un público especializado como aquellos curiosos que deseen profundizar en las singularidades del Barroco", ha apostillado Siles.

Para la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda, "estas jornadas suponen, además, la oportunidad de descubrir el espíritu artístico y arquitectónico del esplendor de este movimiento artístico, tan presente en los pueblos de la provincia".

Tras el acto institucional, ha tenido lugar una jornada académica titulada 'Fe, poder y representación: la religiosidad popular en la Córdoba del Barroco', la primera de las actividades previstas en el programa de las VI Jornadas de Patrimonio Barroco.

Este mismo lunes, se han presentado las ponencias sobre 'Estética barroca y mensaje tridentino en la celebración religiosa', a cargo de Jesús María Ruiz Carrasco; 'Cofradías y cortejos procesionales en la Córdoba del Barroco', presentada por Antonio Capdevila Gómez.

A ellas se han sumado, las conferencias 'Pleitos, poder y devoción. Los conflictos de las cofradías cordobesas en la Edad Moderna', por Juan Carlos Jiménez Díaz; y 'Vestigios del Barroco en la procesión oficial del Santo Entierro en el siglo XIX', a cargo de Enrique Pastor. Todas ellas coordinadas por el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, Jesús María Carrasco.

El martes 17 de noviembre, los asistentes podrán disfrutar de una visita guiada teatralizada por los espacios barrocos del Palacio de la Merced, a cargo de Francisco Mellado, con dramatización interpretada por Elizabeth González. La actividad permitirá al visitante adentrarse en la atmósfera del Barroco mediante una experiencia inmersiva en la que historia, arte y teatro se entrelazan.

Ese mismo día, a las 20,00 horas, habrá un concierto de polifonía barroca bajo el título 'Claroscuro sonoro', a cargo del coro Cantabile, quien traerá una propuesta musical que explora los contrastes expresivos de algunos de los grandes maestros del Barroco.

El miércoles 18 de noviembre, la jornada comenzará con una visita guiada a Carcabuey, a lo largo de la cual se recorrerán algunos de los principales monumentos del Barroco de esta localidad subbética cordobesa, como la Iglesia de la Asunción, Iglesia de San Marcos, Ermita del Castillo, Ermita de Santa Ana, Templete Virgen de la Angustias o la Fuente del Pilar. Ese mismo día y pensando en el público infantil, se ofrecerá en la Iglesia del Palacio de la Merced un concierto didáctico 'La música barroca', a cargo de Tararea Laboratorio Musical, que acercará a los más pequeños los instrumentos, ritmos y formas musicales característicos de la época.

Por la tarde, una nueva visita guiada teatralizada a los espacios barrocos del Palacio de la Merced y a continuación, a las 20,00 horas, la Iglesia acogerá el concierto barroco 'El legado musical de las misiones jesuitas en Bolivia: 300 años después... Continúa', a cargo de la Orquesta de Cámara de la Cámara de la Chiquita (Bolivia), bajo la dirección de Claros Urquiza.

PRIEGO DE CÓRDOBA

La jornada del jueves 19, el escenario se traslada a Priego de Córdoba, donde habrá una visita guiada a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la Iglesia de San Pedro de Alcántara, la Iglesia de San Francisco, Ermita de la Aurora y la capilla de la Virgen de las Angustias.

Esa misma tarde, la Iglesia del Palacio de la Merced acogerá el concierto Barroco 'Leyendas barrocas', un programa integrado por cuatro obras inspiradas en cuentos, leyendas e historias. Entre las piezas que se podrán escuchar, destaca la célebre composición 'El trino del diablo', de Giuspeppe Tartini (1962-1770). La interpretación correrá a cargo de la Camerata Gala, bajo la dirección de Alejandro Muñoz.

Ya el viernes 20 se llevará a cabo una visita a Lucena, al Santuario de Nuestra Señora de Araceli, Parroquia de San Mateo, Iglesia de los Franciscanos, Portada de la Iglesia de San Juan de Dios. Palacio de los Condes de Santa Ana. Por la tarde, el concierto barroco 'El legado musical de las misiones jesuitas en Bolivia: 300 años después... .continúa' y a continuación, en la Iglesia de la Merced, la representación del Auto Sacramental 'El Santo Rey Don Fernando', de Pedro Calderón de la Barca, obra fechada en 1671, a cargo de Loyola Teatro.

Las jornadas concluirán, el sábado 21 de noviembre, con una programación que combinará patrimonio y música barroca. El acto de clausura se celebrará a las 20,00 horas con un concierto donde se interpretará 'Nisi dominus de Zelenka y magnificat en sol mayor de telemann', a cargo de Ensemble y Coro Averroes de la Universidad de Córdoba, bajo la dirección de Marco Antonio García de Paz.