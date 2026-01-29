Descienden a cuatro las vías cortadas en la red de carreteras de la Diputación de Córdoba por la borrasca

Bomberos de la Diputación cortan un árbol tumbado por la borrasca. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha informado de que una de las carreteras cortadas en la mañana de este jueves como consecuencia de las intensas lluvias provocadas por la borrasca 'Kristin' ha sido reabierta al tráfico, en concreto, la CO-3204, de Córdoba a A-309 por la Campiña. Así las cosas, a las 14,00 horas de este jueves, quedan cuatro vías de la red provincial de carreteras cortadas.

Según ha detallado la Diputación, entre las carreteras cortadas está la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, que restringe el tráfico en el pk 4+000 por desbordamiento del río Guadarramilla; mientras que la CO-4207, de Montilla a Montalbán, está cortada entre el pk 4+500 y el pk 6+000, por desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y Salado. También presenta restricciones al tráfico la CO-3406, de N-432 a Obejo, que está cortada en el pk 11+530 por deslizamiento del terraplén con afección sobre la explanación de la vía. Además, cabe señalar que en este tramo la carretera discurre a media ladera.

Respecto a estas carreteras cabe destacar que el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, señaló este pasado miércoles la posibilidad de que estas vías se reabran más tarde que el resto de carreteras afectadas debido a las dificultades que presentan.

Igualmente afectada está la CO-3105, de N-IV a CO-3200 por la Barriada de los Ángeles (Alcolea), que está cortada por colapso de obras de drenaje transversal en el pk 6+000.

El Servicio de Carreteras de la Diputación de Córdoba ha atendido también incidencias en otras vías por temas variados, como deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y obras de drenaje transversal por arrastres o caídas de ramas. En estos casos se está actuando con equipos propios y a través de las empresas que se encargan de los contratos de conservación y mantenimiento.

Igualmente, desde el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la institución provincial se ha actuado en varios puntos de la provincia como El Tejar (Benamejí), Cabra, Luque o Santaella, donde ha sido necesario cortar árboles que habían caído en la carretera o amenazaban con caer sobre viviendas, y en Pozoblanco, donde los bomberos han rescatado a una persona atrapada en un ascensor.