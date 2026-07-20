La Diputación acoge la presentación oficial de Enol Rodríguez como nuevo jugador del Córdoba CF

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (segundo por la dcha.), en la presentación de Enol Rodríguez (centro) como jugador del Córdoba CF. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Patio Barroco del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha sido el escenario elegido para hacer oficial la incorporación de Enol Rodríguez al Córdoba CF, "un jugador que a sus 24 años forma parte de esa brillante generación de jugadores del siglo XXI que está comenzando a hacerse un nombre en nuestro fútbol".

De este modo lo ha afirmado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien, acompañado por el responsable de Deportes en la institución provincial, Antonio Martín, ha sido el encargado de darle la bienvenida al club blanquiverde.

Fuentes, ha insistido en que, sin duda, se trata de "una magnífica noticia para el Córdoba CF y para todos los cordobesistas. Además, la incorporación de Enol refuerza un vínculo con Asturias que en estos momentos es especialmente visible en el club. Ya estaba en el banquillo un asturiano, Iván Ania, y ahora se suma también a un delantero llegado desde Candás".

"El apoyo de esta Diputación al Córdoba CF es un hecho que se mantiene en el tiempo" conscientes de que es una plantilla y un proyecto que "ilusiona como provincia, arrastrando a una importante masa social y consiguiendo que, cada fin de semana, miles de personas se ilusionen con su juego", ha remarcado Fuentes.

Para la institución provincial, ha continuado, "el deporte es una prioridad porque sabemos que es una herramienta de cohesión y de formación". De ahí su "empeño en potenciar y poner en valor el deporte base y la cantera, pero también con clubes que nos representan fuera de nuestras fronteras, llevando el nombre de Córdoba por bandera".

FELICITACIÓN A LA SELECCIÓN

El máximo responsable de la Diputación ha querido aprovechar este acto para trasladar su felicitación a la Selección Española de Fútbol y a su entrenador, Luis de la Fuente, "un grupo de jóvenes futbolistas que nos invitó a soñar e hizo partícipe a todo un país de su sueño, el de convertirse en Campeones del Mundo".

"Gracias por compartir con todos nosotros vuestros éxitos, por hacer que la noche del 19 de julio de 2026 pase a la historia de nuestro deporte y formar parte de la memoria viva de millones de españoles y españolas", ha celebrado Salvador Fuentes.

TRAYECTORIA ENOL RODRÍGUEZ

A sus 24 años, Enol Rodríguez se suma al proyecto del Córdoba CF, un futbolista brillante que inició su carrera en el equipo de su pueblo, Candás CF, debutando con el primer equipo en 2019.

Posteriormente, Rodríguez pasó por la cantera del Marino de Luanco, la UD Logroñés B y el Real Oviedo, donde llegó a debutar con el primer equipo en Segunda División en 2023.

En la temporada 24-25 destacó con el CD Arenteiro, donde marcó siete goles en 35 partidos de Primera Federación. Este rendimiento lo llevó a fichar por la SD Huesca en 2025, con el que anotó cinco goles. Enol Rodríguez recala ahora en el Córdoba CF, "un proyecto ilusionante, en el que siempre contaréis con el apoyo y la mano tendida de la institución provincial", ha concluido Fuentes.