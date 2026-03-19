La Diputación acude con 'Sabor a Córdoba' a Alimentaria 2026 para difundir los productos de 21 empresas

El presidente de Iprodeco, Félix Romero (centro), en la presentación de la Diputación en Alimentaria 2026. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba vuelve a poner de manifiesto su apuesta por la promoción de los productos agroalimentarios cordobeses acudiendo con su marca 'Sabor a Córdoba' a Alimentaria 2026, salón internacional que se celebra en Barcelona del 23 al 26 de marzo y que en esta ocasión contará con la participación de 21 empresas de 15 municipios de la provincia.

En rueda de prensa, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución provincial, Félix Romero, ha destacado que Córdoba es "la provincia española con más denominaciones de origen" y va a Alimentaria, uno de los grandes escaparates internacionales del sector agroalimentario, donde, además de vender productos se generan contactos, se abren mercados, se construyen alianzas, se detectan tendencias y muchas veces se decide quién está preparado para crecer".

"'Sabor a Córdoba' estará con 21 empresas que representan calidad, que representan autenticidad, que representan innovación, que representan empleo y sobre todo, que representan calidad. Córdoba, aparte de tener una tradición agroalimentaria muy importante, tiene empresas que están sabiendo dar un paso adelante para competir en mercados internacionales cada vez más exigentes", ha subrayado el también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).

En este sentido, Félix Romero ha abundado en que Córdoba va a "llevar aceite de oliva virgen extra, ibérico, vino, vinagre, quesos, snacks, conservas, dulces, chocolates, destilados y propuestas gourmet que muestran una provincia diversa, moderna y capaz de responder a públicos muy distintos". Igualmente, ha resaltado que Córdoba lleva "una despensa completa, eso es sabor a Córdoba, una provincia que no solamente se limita a producir, sino que se posiciona en los mercados internacionales y que captura valor".

El Instituto Provincial de Desarrollo Económico participa en Alimentaria en el estand de la Junta de Andalucía, que se ubicará en el Pabellón 'Land of Spain', un espacio en el que está representada la mejor oferta de cada comunidad autónoma. "Se trata de un amplio estand institucional donde están presentes las diputaciones andaluzas, denominaciones de origen andaluzas y otras entidades y empresas agroalimentarias de Andalucía", ha manifestado Romero.

En cuanto al estand de Córdoba, el presidente de Iprodeco ha explicado que "ocupa una superficie de 169 m2" y participa con la marca 'Sabor a Córdoba' "que acude junto a 21 empresas de la provincia de sectores como el aceite de oliva, aceitunas, patatas fritas, bombones y dulces, queso, jamones y embutidos, vinagres y vinos, anís y licores y carnes".

ACTIVIDADES ALIMENTARIA 2026

Las empresas cordobesas realizarán dos actividades en el escenario Andalucía-Gusto del Sur, espacio destinado a ofrecer degustaciones que se ubicará junto a la zona expositiva del estand de Andalucía. Así, una actividad será el lunes 23 de marzo a las 14,30 horas y otra el martes 24 de marzo a las 12,30 horas. Asimismo, el martes 24 se presentará el Andalucía-Gusto del Sur International Cheese Festival y, a continuación, habrá una degustación de Quesándaluz.

El presidente de Iprodeco ha detallado que "las actividades estarán apoyadas por el cocinero Ismael Delgado y el presentador experto en productos andaluces Daniel del Toro. Serán dos momentos 'Sabor a Córdoba' donde se dará a conocer y a degustar los productos que exponen" las empresas cordobeses en la feria.

En el marco de Alimentaria las empresas podrán acceder a oportunidades de negocio a través de la plataforma Matcmaking System, donde podrán solicitar reuniones con compradores acreditados. En este sentido, el delegado de Desarrollo Económico ha adelantado que tienen ya "más de 50 reuniones confirmadas y contactos ya previamente con diversos países como Canadá, Colombia, Ecuador, Chile, perdón, México y Japón".

Por otro lado, el programa contempla la entrega de los Premios Eco-Awards (Premios a productos ecológicos), en la que estarán las empresas Aceites Palacios Gutiérrez, Almazaras de la Subbética y Finca Duernas. Asimismo, en la barra de cata de aceites The olive oil bar se podrán degustar los aceites de Finca Duernas, Almazara de la Subbética y Muela Olives.

Iprodeco asume el 60% del coste del alquiler del suelo de las 21 empresas agroalimentarias cordobesas que participan en Alimentaria con la marca 'Sabor a Córdoba'. "Es una apuesta clara, rotunda y decidida de Iprodeco, con casi 55.000 euros para que las empresas de Córdoba sigan creando empleo en nuestros pueblos", ha señalado Félix Romero.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Las empresas participantes proceden de Aguilar de la Frontera (3), Almedinilla, Bujalance, Cañete de las Torres, Carcabuey, Córdoba (2), Doña Mencía, Lucena, Montilla, Palma del Río (2), Puente Genil, Rute (2), San Sebastián de los Ballesteros, Villanueva de Córdoba (2) y Zuheros.

En concreto son Aceitunas Torrent, Almazaras de la Subbética, Bodegas Robles, Bodegas Toro Albalá, Cárnicas Mencía Crismona, Comerandalus (Arteoliva), Cooperativa Olivarera Andaluza de Lucena, Delicias Ibéricas por el mundo (La Embajada), Finca la Pacheca (Snack Adara), Galleros Artesanos de Rute, Hijo de Diego Molina Reyes, Hispalisolive, Ibérico de Bellota, Membrillo El Quijote, Oil Love You, Oleoduernas, Patatas Raquel Food, Pedraza y Marín, Quesería de la Sierra Subbética Los Balanchares, Singaarsa y Vergara Puig Rosario.

Junto a Félix Romero han participado en la presentación representantes de las empresas Aceites Palacios Gutiérrez, Bodegas Toro Albalá, Cárnicas Mencía (Crismona) y Finca La Pacheca (Adara).