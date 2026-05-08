Adelante Andalucía reclama VPO accesibles en Dos Hermanas (Sevilla) "frente a los precios de lujo del PP"

El candidato de Adelante en las elecciones del 17M, José Ignacio García, junto a la candidata por Sevilla, Begoña Iza (2i y 3i) y a los candidatos nazarenos Juanma Sayalongo e Inmi Vargas, en una visita a la Feria de Dos Hermanas (Sevilla). - ADELANTE ANDALUCÍA

DOS HERMANAS (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha reivindicado este viernes viviendas de protección oficial (VPO) a precios accesibles en el municipio sevillano de Dos Hermanas y ha alertado de que el Gobierno andaluz, hasta ahora bajo el mandado del Partido Popular, ha convertido este tipo de inmuebles en "un lujo".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, durante una visita a la Feria del municipio, ha advertido del "grave problema de acceso a la vivienda que atraviesa Dos Hermanas", marcado por el elevado precio "tanto de los alquileres como de la compra de vivienda". La jornada ha reunido, además, a la candidata por Sevilla, Begoña Iza, y a los candidatos nazarenos Juanma Sayalongo e Inmi Vargas.

Asimismo, el candidato de Adelante ha reclamado una reforma del actual sistema de VPO, que el PP ha convertido "en una vivienda de lujo", con precios que oscilan entre los 200.000 y los 350.000 euros. En este sentido, García ha afirmado, de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, que desde su formación "van a reformar el sistema de VPO para que sea accesible a los vecinos de Dos Hermanas, para que exista una vivienda pública en condiciones y el derecho a la vivienda no sea un lujo".

El titular también ha reivindicado los derechos laborales de las personas trabajadoras de la feria y ha recordado que "la feria la disfrutamos, pero también hay mucha gente trabajando en ella". De esta forma, desde Adelante inciden en "defender una distribución de la alegría, el tiempo libre y el descanso para todos".

