La candidata de Por Andalucía en Córdoba promete acceso a una educación "pública, gratuita y suficiente"

Rosa María Rodríguez, ante la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Parlamento andaluz por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha asegurado este viernes que la coalición de izquierdas andaluza garantizará el acceso a una educación "pública, gratuita y suficiente" en la Formación Profesional (FP) y la Universidad, frente al "modelo de privatización impulsado por el Gobierno del Partido Popular en Andalucía".

Según ha informado Por Andalucía en una nota, Rodríguez ha afirmado que la política educativa del Ejecutivo andaluz "está provocando un deterioro" del sistema público, "al tiempo que favorece la expansión de la enseñanza privada, convirtiendo la educación superior en un espacio de negocio al servicio de intereses privados".

En este sentido, ha advertido de que la FP y la Universidad, "como principales vías de acceso al empleo cualificado, están siendo objeto de un proceso de privatización que está obligando a muchas familias trabajadoras a asumir costes inasumibles para poder acceder a la formación".

La candidata de Por Andalucía ha señalado que, en el caso de la FP, la Junta de Andalucía "mantiene la oferta pública en las especialidades más tradicionales, mientras deriva las nuevas titulaciones tecnológicas e innovadoras al ámbito privado". Esta situación, según ha explicado, "está obligando a familias a pagar entre 4.000 y 6.000 euros por curso, lo que condiciona el acceso a la formación en función de la capacidad económica".

En materia de Universidad, Rodríguez ha alertado de un "deterioro estructural, provocado por la infrafinanciación del sistema público, la precarización del personal docente e investigador y la expansión de universidades privadas". Ha recordado que en los últimos años han comenzado a operar en Andalucía cuatro nuevas universidades privadas, "mientras las universidades públicas continúan sin una financiación adecuada a sus necesidades".

Además, según ha señalado, el presupuesto universitario previsto para 2026 "apenas crece un 3%, un incremento que quedará absorbido en gran parte por el aumento de los costes salariales y de suministros, lo que agrava la situación de precariedad del sistema".

Por Andalucía ha planteado como alternativa "acabar con la privatización educativa" y proceder a "la ampliación de plazas públicas, para cubrir la demanda real del alumnado", también impulsar "ciclos formativos vinculados al empleo verde y la economía circular, así como el desarrollo de una FP Dual pública y de calidad".

La coalición ha propuesto también la recuperación y ampliación de la oferta pública de másteres universitarios, "evitando el endeudamiento de las familias", y "la creación de un sistema de becas integral que cubra, no solo matrícula, sino también transporte y alojamiento".

Rodríguez ha concluido que el objetivo de la coalición es garantizar un sistema educativo "público, universal y de calidad", y ha señalado que a partir del próximo 17 de mayo Por Andalucía impulsará "la reversión de las políticas de privatización en la educación superior".