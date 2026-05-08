Crespín (PSOE) llama en El Carpio (Córdoba) a "movilizar a la mayoría social" para "defender" los servicios públicos

(Desde Izda.) Crespín, Benavides Y Gómez, En El Carpio. - PSOE

EL CARPIO (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha participado este viernes en un acto de campaña en El Carpio (Córdoba) junto al candidato al Parlamento andaluz y secretario de Organización del PSOE local, Fernando Gómez, y la secretaria general del partido en el municipio, Desirée Benavides, donde ha reivindicado la necesidad de "movilizar a la mayoría social el próximo 17 de mayo, para defender la sanidad, la educación y los servicios públicos en Andalucía".

Según ha informado el PSOE en una nota nota, durante el encuentro con vecinos del municipio, Crespín ha criticado el "grave deterioro de los servicios públicos en Andalucía tras los años de gobierno del Partido Popular", una situación que, según ha asegurado, "también sufren diariamente los carpeños y carpeñas".

La dirigente socialista ha puesto como ejemplo la situación sanitaria en el municipio, aludiendo a las "listas de espera de hasta dos semanas para acceder al médico de cabecera en el consultorio local, además de las dificultades para acceder a especialistas y pediatría", y ha explicado que la campaña socialista, "con María Jesús Montero al frente, está enfocada en salvar y reimpulsar los servicios públicos, porque son esenciales para garantizar la igualdad y el progreso".

La secretaria general del PSOE cordobés ha acusado al PP de aplicar "un modelo basado en la privatización y el abandono de los servicios públicos", tanto en la Junta de Andalucía, como en los ayuntamientos donde gobierna, asegurando que "el modelo del PP es el de las fotos y el postureo, pero no el de la gestión ni el de atender los problemas reales de la ciudadanía".

En este sentido, ha advertido de que "la privatización de la sanidad, la educación o la atención a mayores pone en riesgo a la clase media y trabajadora", y ha defendido que "los socialistas queremos garantizar los mismos derechos y oportunidades para quienes viven en municipios como El Carpio que para quienes residen en las grandes ciudades andaluzas".

Por ello, Crespín ha insistido en llamar a la participación en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, porque, "si la mayoría social sale a votar salvaremos la sanidad pública, la educación pública, la universidad y la dependencia. Salvaremos aquello que nos hace iguales, independientemente de nuestra cuenta corriente".

Por último, la dirigente socialista ha pedido el apoyo para la candidatura encabezada por María Jesús Montero, asegurando que, "con un gobierno socialista, Andalucía y El Carpio ganan en progreso, desarrollo y derechos sociales".

"Nos quedan ocho días de campaña, y vemos que el PP y Juanma Moreno no quieren dar la cara en un cara a cara con María Jesús Montero porque tienen ocho años de gobierno en blanco", ha reprochado Crespín, quien ha indicado que "PP y Vox son las dos caras de una misma moneda" y ha subrayado que "Moreno es lo mismo que Ayuso y Feijóo, el mismo PP de siempre".

Crespín ha argumentado que "si a la clase media nos obligan a pagar la sanidad, la educación, el cuidado de los mayores, la FP o la universidad, ¿qué clase de media somos? Ninguna", ha concluido, y ha pedido el voto para el PSOE.

Por su parte, Desirée Benavides ha resaltado que El Carpio esté representado en la candidatura socialista por la provincia en Fernando Gómez, y se ha referido al impulso que el municipio necesita para crear empleo y riqueza a través de iniciativas como "la conversión en autovía de la A-306, por ejemplo", para el desarrollo de los polígonos industriales de las localidades afectadas por el trazado.

Benavides ha criticado la falta de avances en infraestructuras históricamente reivindicadas por la comarca, como la conversión en autovía de la A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno, una conexión que considera "fundamental para unir Córdoba y Jaén y favorecer el desarrollo industrial y laboral de nuestros municipios". Además, ha lamentado "la paralización del proyecto de residencia de mayores de El Carpio", asegurando que "cuando el PSOE gobernó se avanzó en la viabilidad del proyecto, mientras que con el PP todo ha quedado estancado".