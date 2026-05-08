Sanz anuncia la construcción de un nuevo consultorio en la zona de expansión de Ubrique (Cádiz) si ganan las elecciones

Antonio Sanz con el presidente local del PP y alcalde, Mario Casillas. - PP

UBRIQUE (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP por Cádiz a las elecciones autonómicas, Antonio Sanz, ha trasladado el compromiso de "seguir avanzando" en mejoras en Ubrique y la Sierra de Cádiz y ha avanzado que, si obtienen "la confianza de los andaluces en la próxima legislatura", se construirá un nuevo consultorio en la zona de expansión del municipio ubriqueño, "lo que permitirá acercar a más de 2.000 personas a su médico de familia".

En una visita realizada a la localidad, ha manifestado que es una demanda que el Ayuntamiento y los vecinos vienen planteando desde hace tiempo y "se hace realidad un deseo y reivindicación de dotar de servicios adecuados a una zona del municipio que está en expansión".

"Es, sin duda, una buena noticia para los vecinos de Ubrique y una demostración más de que el Gobierno de Juanma Moreno cumple con hechos con su compromiso con la mejora de la vida de los vecinos", ha añadido.

Junto al presidente local del PP y alcalde, Mario Casillas, ha detallado otras actuaciones que el Gobierno de Juanma Moreno está impulsando en Ubrique, indicando que para el Subcedefo de Ubrique (Centro de Defensa Forestal del Infoca) se está ultimando la redacción del proyecto con el objetivo de poder avanzar en la tramitación en los próximos meses licitar la obra antes de final de año.

"Nuestro objetivo es que el próximo año la Sierra de Cádiz pueda contar con esta infraestructura en marcha, que será fundamental para reducir los tiempos de llegada a incendios forestales de la zona, y que complementará al Cedefo de Algodonales", ha señalado.

Igualmente, Antonio Sanz ha hecho balance de las ayudas puestas en marcha para mitigar el impacto del tres de borrascas sufrido hace tres meses y ha indicado que en el caso de Ubrique han sido un total de 307.000 euros, a los que se suman otros 70.793 euros para la reparación de caminos rurales e infraestructuras hidráulicas colectivas de riego en el Camino de Benaocaz o la Vereda de Muleras.

Otras actuaciones destacadas que ha puesto en valor como muestra de "un gobierno que da respuestas a Ubrique", son las mejoras en el Centro de Salud para ofrecer cirugía menor ambulatoria avanzada, la redacción del proyecto de adecuación y mejora de la EDAR y los colectores, la creación de la Oficina de Turismo o las ayudas concedidas para la promoción de la piel de Ubrique.

También, ha hecho referencia a los 380.269 euros invertidos en obras y confort climático en los centros educativos de Ubrique durante 2025 y más de 384.000 euros en digitalización de las aulas, que se suma a otros 320.000 euros en actuaciones en marcha en los centros educativos del municipio

Finalmente, ha ratificado el compromiso "de dar un impulso definitivo a la variante de Ubrique", de la que, ha señalado, se está terminando la redacción del proyecto. "Nunca ha habido un Gobierno tan comprometido con Ubrique y como candidato es un honor hacer estos compromisos que son unos grandes anuncios para Ubrique", ha concluido.