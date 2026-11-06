La Diputación apoya declarar la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, interviene en la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches de Villanueva de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba se ha sumado a la petición para declarar la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches de Villanueva de Córdoba como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, "una solicitud con la que damos un paso importante en nuestro compromiso de situar a esta comarca en el lugar que se merece".

De este modo lo ha afirmado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha añadido que "esta declaración supondría un reconocimiento a una trayectoria consolidada, así como una oportunidad única para ampliar la promoción no solamente de la feria, sino de toda una comarca".

Fuentes ha querido reconocer el trabajo realizado por parte del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, "quien de la mano de la DOP ha impulsado este trámite aprovechando que la Feria del Jamón de los Pedroches celebra su XXVI edición, lo que les permite cumplir con el requisito de antigüedad establecido".

"Desde mi punto de vista está muy bien motivada esta propuesta de Declaración de Interés Turístico. Tenemos aunar y alinear la gobernanza de todos los que estamos aquí; Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, porque la Declaración de Interés Turístico es una seña de identidad que, como la DOP, nos proyecta al mundo entero como zona referente turística", ha remarcado.

Sin duda, ha continuado, "nos encontramos ante una iniciativa que ha trascendido su carácter local para convertirse en uno de los principales escaparates del jamón 100% ibérico, pero también de la dehesa y de lo que este paisaje representa desde el punto de vista natural, de desarrollo y de futuro".

"Con este acto se pretende, además, poner en valor y reconocer el mérito de quienes tuvieron la visión de poner en marcha este encuentro en el año 2000, momento en el que las ferias gastronómicas no tenían la consideración ni la capacidad de convocatoria que tienen hoy", ha remarcado Fuentes.

En definitiva, ha añadido, "es un esfuerzo de 26 años haciendo bien las cosas, con un sentido comercial, con un concepto de vitrina, sabiendo que teníamos el jamón mejor del mundo, con los mejores ganaderos del mundo y la mejor dehesa del mundo, y esto había que venderlo".

El máximo responsable de la institución provincial ha insistido en que "en estos 26 años se han hecho las cosas bien. El Túnel del Jamón ha sido un acierto, a nivel gastronómico es una de las herramientas más potentes que hay ahora mismo en el sector de ferias. También se ha hecho una cosa con mucha inteligencia, que es 'Guardianes de la Dehesa', planteamientos ambos muy acertados a los que se suma el recorrido que hace la DOP durante todo el año".

"Seguir con esta propuesta edición tras edición no es fácil, y en este camino han jugado un importante papel las instituciones, pero sobre todo los productores, quienes bajo el paraguas de la DOP han contribuido a que hoy estemos ante una cita ineludible para la industria del jamón", ha apostillado.

Según ha dicho Fuentes, "los datos hablan por si solos, evidenciando la importancia de Córdoba para el sector del ibérico. Y es que nuestra provincia cuenta con unas 2.000 explotaciones de ibérico, en una dehesa extraordinaria que contabiliza más de 360.000 hectáreas de encinar y una cadena productiva que combina tradición, innovación, exigencia y capacidad empresarial".

"Destacable en 2025 es el trabajo de la DOP, con la certificación de cerca de 70.000 jamones y paletas, toda una demostración de la dimensión que ha alcanzado el sector y su compromiso con la máxima calidad, una calidad que ha sido certificada en Ronda al alzarse un jamón de Los Pedroches con el reconocimiento al Mejor Jamón del Mundo", ha concluido.

"SEGUIR CRECIENDO"

Por su parte, el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, ha hecho hincapié en que "en esta edición hemos dado nuevos pasos para seguir creciendo, tales como nuestro hermanamiento con la Feria del Jamón de Aracena o nuestra alianza con Cambados y el albariño y nuestra incorporación a la Red de Municipios Gastronómicos de España".

Todo ello, ha afirmado Reyes, "con el objetivo de convertir a nuestro municipio y a nuestra comarca en referente del turismo gastronómico y de experiencias durante todo el año, más allá de la celebración de esta feria".

PROGRAMACIÓN XXVI FERIA DEL JAMÓN

La XXVI edición de la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches cuenta con un amplio programa de actividades con momentos destacados como la celebración del Concurso al Mejor Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches. Se mantiene, también, como en ediciones anteriores, el reconocimiento al ganadero o ganadera y a la finca donde nació y se crió el cerdo del que proceda el jamón ganador, poniendo así en valor el trabajo desarrollado por las explotaciones agroganaderas de la comarca y su compromiso con la sostenibilidad de la dehesa.

Para este viernes está prevista, además, la celebración del Concurso Comarcal al Mejor Cortador o Cortadora de Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches, mientras que el domingo, 8 de noviembre, tendrá lugar el XXVI Concurso Nacional al Mejor Cortador o Cortadora.

La programación incorpora igualmente jornadas técnicas, seminarios, expositores empresariales, la celebración de la Mesa de Precios de la Lonja del Cerdo Ibérico, espacios de degustación, presencia de artesanos y empresas turísticas locales y visitas guiadas.