La Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba regularizan la cesión de la Huerta de las Caballerizas Reales

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, tras la firma de la adenda al convenio de cesión de la Huerta de las Caballerizas Reales. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de la capital han suscrito este miércoles una adenda al convenio de cesión de la Huerta de las Caballerizas Reales de forma que se da estabilidad en el tiempo y se amplían las posibilidades de uso, cerrando así "un procedimiento que va a posibilitar al Consistorio de manera permanente poder hacer un uso mucho más eficaz y eficiente de esas magníficas instalaciones".

Así lo ha manifestado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, acompañado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado que "de este documento depende que se pongan en carga proyectos muy importantes para la ciudad y la provincia que se están valorando y en los que se lleva trabajando mucho tiempo para que Caballerizas sea un referente a nivel internacional del mundo del caballo".

El convenio firmado en 2010 por ambas instituciones preveía la cesión de la Huerta de las Caballerizas Reales al Ayuntamiento por periodos de cinco años ampliables por periodos iguales hasta un máximo de cinco. Con el nuevo convenio se amplía el plazo de manera que la parcela cedida deberá destinarse a los fines previstos en el plazo máximo de cinco años y mantenerse el mismo durante los 30 años siguientes, y se flexibilizan los usos para favorecer la implantación de los proyectos previstos.

"La firma de esta adenda va a permitir al Ayuntamiento contar con la autorización administrativa necesaria para impulsar proyectos en este conjunto histórico y patrimonial de primer nivel que permitan reforzar el atractivo turístico para un espacio que ya es un referente", ha abundado Fuentes.

En este sentido, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho hincapié en que con la firma de esta adenda no solo se quiere "regularizar la situación de la cesión del espacio, sino también la situación de Córdoba Ecuestre, que lleva varios años en precario en estas instalaciones, además de permitir crecer con el Centro Internacional del Caballo que propone esta entidad".

Para llegar a ese fin se necesitaba "tener todo en orden y una de las cuestiones que había que ordenar", y eso es lo que le ha agradecido a la Diputación de Córdoba, "es la situación de la Huerta que estaba limitada en el tiempo y en determinados usos que ahora se amplían y que son ya coherentes con el proyecto que se quiere desarrollar en las Caballerizas", ha dicho Bellido.

De esta forma se ofrece una estabilidad administrativa a las instalaciones que se integran en el conjunto histórico Alcazaba-Caballerizas Reales lo que permitirá avanzar en los trámites administrativos, una vez que el proyecto planteado por el Ayuntamiento cuenta con los informes urbanísticos y con la actualización del convenio de cesión por parte de la Diputación de Córdoba, para impulsar la mejora en la gestión del centro.