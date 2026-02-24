La Diputación celebrará 8M con conciertos, concursos y los Premios Córdoba en Igualdad

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana en la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, en la presentación de actividades por el 8M. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha organizado un amplio programa de actividades con el que celebra el Día Internacional de las Mujeres, el próximo 8 de marzo, en el que se incluyen conciertos, concursos y la gala de entrega de los Premios Córdoba en Igualdad, además de la colaboración con los ayuntamientos de la provincia en la organización de actividades con motivo de esta efemérides.

Tal y como ha detallado en rueda de prensa la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, se trata de un conjunto de eventos "que arrancan el 7 de marzo y se prolongarán hasta el mes de junio y que reflejan el compromiso de la institución provincial con la eliminación de la discriminación por razón de sexo y la promoción de la igualdad de oportunidades".

Moreno ha detallado las actividades programadas, entre las que se incluye la gala de entrega de los Premios Córdoba en Igualdad "que tendrá lugar el 8 de marzo y en la que se reconocerá a mujeres, hombres, colectivos, entidades o instituciones de la provincia que hayan destacado por su trabajo a favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades".

Además, el 7 de marzo el Salón de Actos de la Diputación acogerá el espectáculo-concierto 'Amor de mis entrañas. La mujer canta a Lorca', con el fin de visibilizar la diversidad en el amor, humanizar la figura de la víctima, promover la libertad individual, fomentar la empatía y reforzar la igualdad de género. A esto se une el 22 de abril el concierto del V Concurso Nacional de Interpretación de Obras de mujeres compositoras, mientras que el 16 de junio tendrá lugar la entrega de premios del XI Concurso de dibujos y relatos cortos, 8 de marzo por la igualdad.

Por otra parte, Moreno ha destacado "la colaboración y apoyo económico en los distintos actos que se llevan a cabo en los municipios así como el envío de merchandising y material publicitario para la campaña institucional llevada a cabo por el conjunto de las diputaciones andaluzas, que en este 2026 tiene por lema 'La receta 8M: Recuerda lo que tanto nos costó conseguir'".

La institución provincial se ha sumado a la campaña conjunta promovida por las ocho diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se celebra el 8M, que en esta edición "pone el foco en un fenómeno que ha ganado visibilidad en los últimos años en redes sociales y plataformas digitales bajo la denominación de 'tradwife' o esposa tradicional".

Así lo ha indicado Moreno, quien ha destacado que "esta campaña reafirma el compromiso común con la defensa y el avance de la igualdad real y efectiva en todo el territorio andaluz". En este sentido, ha añadido que "la iniciativa vuelve a evidenciar que la unidad institucional es una herramienta clave para proteger los derechos conquistados y afrontar de manera coordinada los desafíos actuales en materia de igualdad".

El tema central de esta campaña fue acordado por las ocho instituciones provinciales andaluzas en una reunión mantenida el pasado 28 de enero, en la que se trabajó en la redacción del manifiesto institucional del 8M y en el contenido de la campaña, que en esta ocasión se centra en el fenómeno 'tradwife'.

"Bajo una estética cuidada y un discurso aparentemente basado en la libre elección, este modelo promueve que las mujeres jóvenes aspiren a depender económicamente de su pareja, dedicándose en exclusiva al hogar, la familia y el cuidado personal, proyectando una imagen idealizada de la vida doméstica", ha abundado Moreno.

Las diputaciones andaluzas han trasladado su preocupación por esta situación en en un manifiesto conjunto por el 8M "en el que se recuerda que, pese a los progresos alcanzados, persisten brechas significativas en ámbitos como el empleo, los salarios, la corresponsabilidad en los cuidados y la violencia de género". Un contexto en el que, para la delegada, "idealizar modelos que sitúan a las mujeres fuera de los espacios de decisión económica y pública puede suponer un retroceso en los avances logrados en igualdad, autonomía y derechos".

"La campaña, que contará con recursos audiovisuales y materiales divulgativos compartidos por las ocho diputaciones, se plantea una narrativa que da la vuelta al discurso idealizado, incorporando testimonios, memoria histórica y datos que permiten comprender las consecuencias reales de la dependencia económica y la desigual distribución de responsabilidades", ha abundado Moreno.

Son unos materiales que hacen que la campaña, según ha subrayado la delegada, "no se limite a la denuncia, sino que apuesta por ofrecer referentes diversos, visibilizar modelos de corresponsabilidad y autonomía y reivindicar la igualdad como un valor democrático y una política de cohesión social y territorial".