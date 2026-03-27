La Diputación de Córdoba abre la convocatoria de ayudas económicas para bandas y agrupaciones musicales

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), junto al delegado de Cultura, Gabriel Duque, y la delegada de Presidencia, Marta Siles. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura, vuelve a poner en marcha la Convocatoria de Ayudas Económicas a las Bandas de Música, Agrupaciones Musicales y Bandas de Cornetas y Tambores de Córdoba y provincia, una iniciativa a la que se destinan 400.000 euros y que busca apoyar la actividad de "un elemento esencial en la vida cultural y educativa de nuestros municipios".

Así lo ha explicado el máximo representante de la institución, Salvador Fuentes, quien ha señalado que "las bandas de música forman parte del patrimonio cultural cordobés y tienen que estar bien dotadas para realizar un trabajo que es impagable", motivo por el cual se lanzan "estas ayudas para la adquisición de instrumentos musicales, adquisición o reparación de indumentaria y adquisición de material musical".

"Las bandas necesitan de apoyo e impulso y que el mundo cofrade reconozca su labor y las contrate" y hay que "tener muy presentes a las 130 bandas que hay en la provincia de Córdoba y que acompañan en los desfiles procesionales", ha manifestado el presidente de la Diputación de Córdoba.

Salvador Fuentes ha subrayado, además, "el valor social y formativo de estas entidades, agentes dinamizadores del tejido cultural de los pueblos y espacios de participación, formación y convivencia intergeneracional".

Tal y como recogen las bases de la convocatoria, publicadas en el BOP del 27 de marzo, podrán solicitar las ayudas los ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia (incluida la capital) que tengan adscritas o vinculadas formaciones musicales; las federaciones, asociaciones, agrupaciones y otras entidades de naturaleza similar que integren cofradías o hermandades y tengan formaciones musicales adscritas y, por último, las formaciones registradas como bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores legalmente constituidas como entidades privadas sin ánimo de lucro.

Se podrán presentar para su financiación proyectos realizados o por realizar en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y, en su caso, hasta los tres meses siguientes a la publicación de la resolución definitiva. Las ayudas se podrán destinar a la adquisición y reparación de instrumentos musicales, indumentaria (ropa, calzado o bordados, entre otros) o accesorios (baquetas, cañas, boquillas, partituras o atriles, entre otros).

Por el conterio, quedan excluidos los gastos generales de funcionamiento (como alquileres o suministros), material inventariable no relacionado con la actividad musical o el IVA deducible.

La aportación de la Diputación no podrá superar los 5.000 euros por entidad ni el 80% del coste total del proyecto. La presentación de solicitudes se podrá hacer hasta el 21 de abril inclusive a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Córdoba 'www.dipucordoba.es/tramites' cumplimentando el formulario habilitado al efecto.

Sólo se admitirá una solicitud por entidad y no serán admitidas las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria. Toda la información sobre la documentación a aportar se puede consultar en 'https://bop.dipucordoba.es/visor-pdf/27-03-2026/BOP-A-2026-9...'. En la convocatoria de 2025 obtuvieron ayudas un total de 110 agrupaciones musicales o bandas.