La Diputación de Córdoba acoge la exposición 'Eterna Merced: años de historia, arte y devoción'

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, en la inauguración de la exposición 'Eterna Merced: años de historia, arte y devoción'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba acoger desde este martes hasta el 11 de septiembre la exposición 'Eterna Merced: años de historia, arte y devoción', en el marco del 50º aniversario de la bendición de Santa María de la Merced de la Parroquia de San Antonio de Padua.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha mostrado su satisfacción porque esta muestra se exhiba en el Palacio de la Merced, "un lugar muy adecuado para celebrar estos 50 años de la bendición de Santa María de la Merced ya que este edificio fue durante siglos un convento mercedario".

Al respecto, Fuentes ha incidido en la importancia que para la ciudad de Córdoba tiene esta hermandad que está vinculada desde sus orígenes a la parroquia de San Antonio de Padua y, por tanto, a la figura de Fray Albino". "Y hablar de Fray Albino es hablar de una persona que entendió muy bien los problemas de aquella Córdoba y que puso buena parte de su empeño en mejorar las condiciones de vida de muchas familias", ha subrayado.

El máximo representante de la institución provincial ha resaltado que "esta exposición no cuenta solamente cómo ha evolucionado una hermandad durante cincuenta años, cuenta también cómo era la Córdoba en la que aquella hermandad empezó a caminar".

"Las fotografías, los documentos y las piezas que aquí se muestran sirven para reconstruir una historia, pero también para poner rostro a quienes la hicieron posible. Recuperar todo este legado es una manera de evitar que la memoria se quede en una fecha", ha insistido Fuentes.

El presidente de la Diputación ha recalcado que "la historia de la Merced es una historia cofrade, pero también una pequeña historia de Córdoba", pues "habla de una ciudad que tenía problemas muy concretos y de personas que intentaron resolverlos" y "del trabajo y de los barrios. Habla de una parroquia y de una devoción que fue creciendo con el paso de los años".

Para finalizar, ha puesto el acento en el compromiso de la Diputación con la conservación y divulgación de la historia de nuestra provincia y de nuestra ciudad. "Y esto incluye también la memoria de sus hermandades, de sus asociaciones y de todas esas instituciones que, sin ser necesariamente protagonistas de la historia oficial, han contribuido a construir la vida cotidiana de Córdoba".