Trabajadores de Airbus se reúnen con Podemos en el Congreso para denunciar el conflicto laboral en la empresa

1113374.1.260.149.20260901132045 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, junto a un trabajador de Airbus en huelga, durante una concentración frente al Congreso de los Diputados, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de trabajadores de Airbus se ha reunido este martes con Podemos en el Congreso para denunciar la situación laboral en la empresa que afronta una situación de huelga indefinida desde su convocatoria el pasado 24 de agosto.

El trabajador de la compañía y representante del sindicato CGT, Raúl García, ha comparecido ante los medios para denunciar la situación y, en concreto, que la empresa "no quiere negociar con el comité de huelga".

El sindicalista ha explicado que los trabajadores llevan negociando desde el 1 de julio para conseguir la mejora de condiciones económicas y las condiciones laborales. Ante los pocos avances, se convocó una huelga el 24 de agosto que, según García, permanecerá activa hasta que se produzca un acuerdo que sea válido para todos los empleados.

De hecho, la propia empresa ha afirmado que la huelga está provocando una situación "crítica" para su negocio. Recientemente, reconoció que ha recibido "claros" mensajes de "preocupación" de diferentes clientes y partes interesadas que "necesitan continudad de negocia y fiabilidad".

Pese a este panorama, el trabajador de la compañía ha enfatizado que "no hay ningún avance" en las conversaciones, que han llegado a desenvocar al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

Según García, la empresa ha delegado las negociaciones del conflicto fuera de sus estructuras internas en España y ha tomado las riendas la responsable máxima de Recursos Humanos de Airbus a nivel global junto a un bufete de abogados que está llevando a cabo la mediación con los sindicatos.

Algunos de los motivos que han provocado la huelga en la empresa han sido el desestimiento del complemento Incapacidad Temporal, la revisión salarial, la reducción unilateral del teletrabajo que "sin mediación ninguna de un día a otro anunciaron" y las "vacaciones flexibles" que "también se ha perdido". Además, el sindicalista ha mencionado la situación de los trabajadores de Bromo, la división de Airbus que será vendida, para los que buscan "garantías de futuro".

Los trabajadores prevén convocar una manifestación por esta situación el próximo 10 de septiembre en Madrid, que irá desde Atocha hasta la sede del Ministerio de Industria y Turismo.