Diputación de Córdoba acomete la reconstrucción del muro de contención del polideportivo municipal de Rute

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en su visita a Rute. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

RUTE (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, está llevando a cabo las obras de reconstrucción del muro de contención del polideportivo municipal de Rute, una intervención que busca recuperar la funcionalidad y garantizar la seguridad de estas instalaciones deportivas municipales.

Esta actuación, que está siendo ejecutada por la empresa cordobesa Construcciones Pavón, se enmarca en el Plan de Subvenciones Excepcionales impulsado por la Diputación para hacer frente a los daños ocasionados en las infraestructuras municipales como consecuencia del tren de borrascas registrado durante el invierno y la primavera de 2026.

En este sentido, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha destacado la importancia de la reconstrucción de este muro de contención y ha señalado que "la dirección de la obra fue plan de urgencia a raíz de las inundaciones provocadas por el tren de borrascas de primeros de año".

"El proceso se ha alargado como consecuencia de que era una obra de emergencia que necesitaba también de actuaciones concretas y se tuvieron que hacer actuaciones geotécnicas para ver el grado de seguridad que tiene ese muro o si afectaba también las viviendas adjuntas. Se han hecho las cosas con muy buen criterio en estrecha colaboración con un Ayuntamiento de Rute", ha explicado.

Por otro lado, Fuentes ha añadido que "urgía una actuación no sólo por el tema del muro, por lo que supone de contención también a las pistas polideportivas, sino por el tema de las conducciones de 20 metros que hay".

El máximo dirigente provincial ha destacado que "los dos meses que hemos tenido de atraso son los meses en los que hemos tenido que adaptar la situación de los estudios geotécnicos, ver si hacían falta o no pilotes. Al final estamos en muy buenas manos, que son los técnicos de la Diputación Provincial, a los que siempre agradezco su trabajo".

"Las obras se van a acabar en dos meses. Devolvemos la normalidad a este maravilloso lienzo urbanístico que es muy bonito. Dentro de dos meses los niños tendrán un parque, tendrán ahí un rocódromo, tendrán también una escollera con todas las garantías de seguridad para que no se deslice más la loma y, por supuesto, damos seguridad a todas las pistas polideportivas y al edificio. Tenemos que estar muy contentos de la gestión del Ayuntamiento de Rute, y la Diputación que tiene que estar para estas cosas", ha recalcado el presidente.

Con esta actuación, ha continuado, "la Diputación vuelve a demostrar su compromiso con los municipios de nuestra provincia, especialmente cuando se producen situaciones extraordinarias que afectan a infraestructuras y servicios públicos esenciales para nuestros vecinos como es el caso de este polideportivo de Rute".

Por su parte, el alcalde de la localidad, David Ruiz, ha destacado que "este muro era de emergencia, ya llevan días trabajando en él. Es una inversión bastante fuerte que no podíamos asumir con recursos del Ayuntamiento por lo que quiero agradecer a nuestro presidente el haber podido intervenir en este muro".

"Ya se está realizando la obra, aunque han surgido varios imprevistos, por lo que se ha retrasado un poco. Si la obra hubiera empezado este verano nos habríamos quedado sin piscina municipal también. Así, hemos esperado a que pasara el verano para poder disfrutar de nuestra piscina municipal y ya han comenzado las obras y van por buen por buen camino", ha señalado Ruiz.

INTERVENCIONES FUNDAMENTALES

Las intensas precipitaciones registradas durante los meses de febrero y marzo provocaron el colapso y derrumbe del muro de contención de hormigón armado que sustentaba las pistas de atletismo y calistenia del polideportivo municipal, así como el desprendimiento de otro muro de bloques de hormigón situado en su extremo occidental.

Estos desperfectos ocasionaron, además, daños en diferentes elementos de urbanización, entre ellos la red de saneamiento, los cerramientos y el mobiliario urbano, lo que hizo necesaria una intervención para restablecer las condiciones de seguridad y funcionalidad de este espacio público.

La primera actuación consiste en la construcción de un nuevo muro de contención de hormigón armado, de aproximadamente 20 metros de longitud y ocho metros de altura, que permitirá asegurar la plataforma sobre la que se encuentran las instalaciones deportivas.

La segunda actuación se centra en la renovación de las conducciones y registros de la red de saneamiento y drenaje, desde la zona superior de las instalaciones deportivas, donde se encuentra el área de calistenia, hasta el límite occidental de la plataforma del parque. Finalmente, el proyecto incluye la construcción de un muro de escollera en el borde occidental del parque, con el propósito de consolidar el talud existente y garantizar la estabilidad del terreno.

Las obras, que comenzaron el pasado 17 de septiembre, cuentan con un plazo inicial de ejecución de cuatro meses y presentan actualmente un grado de avance del 35%. La redacción del proyecto y la dirección de los trabajos corresponden al Servicio Provincial de Ingeniería Civil de la Diputación de Córdoba, mientras que la ejecución está siendo desarrollada por la empresa cordobesa Construcciones Pavón.