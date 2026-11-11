La Diputación de Córdoba activa un dispositivo de 167 personas frente a las incidencias de la borrasca

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, informa sobre el dispositivo para hacer frente a las incidencias de la borrasca Charles. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado de las actuaciones acordadas en el Plan de Emergencias que mantiene activo la institución provincial ante la previsión de fuertes rachas de viento y lluvia por el paso de la borrasca Charles que va a afectar a la provincia entre las 12,00 horas y las 23,59 horas de este miércoles, detallando que un total de 167 efectivos de Bomberos, Carreteras y Emproacsa están activados para actuar ante posibles incidencias, a lo que se suma la red de 927 voluntarios de Protección Civil distribuidos por la provincia.

Según ha explicado Salvador Fuentes en rueda de prensa, "hasta ahora, no tenemos ninguna incidencia activa, ni contamos en nuestra provincia con carreteras afectadas por el temporal. A partir de este momento, vamos a ver cómo va evolucionando la borrasca en su paso por la provincia de Córdoba".

En cuanto al dispositivo de emergencia activado, ha detallado, que "el Consorcio Provincial de Bomberos de esta Diputación cuenta con 50 efectivos operativos en los once parques, tras sumar un refuerzo de 12 bomberos más a partir de las 14,00 horas".

"En Emproacsa contamos con 55 profesionales disponibles, distribuidos por toda la provincia en todo lo que es la red de la empresa de aguas. Se trata de profesionales que se dedican a la depuración pero también a la distribución tanto de redes municipales como supramunicipales. Estarán muy pendientes de las trombas de agua con el objetivo de evitar posibles inundaciones", ha explicado Fuentes.

El máximo responsable provincial ha señalado, además, que "se encuentran operativos dos camiones de alcantarillado y maquinaria de movimiento de tierra y medios auxiliares, puestos a disposición por parte de todas las empresas de mantenimiento que tenemos en nuestros pueblos".

Fuentes ha hecho referencia también al Servicio de Carreteras, "con 62 profesionales activos; de ellos 42 oficiales de primera, nueve capataces, cinco celadores y ocho conductores. A ellos hay que añadir las diez empresas que tenemos de conservación y mantenimiento de la red provincial de carreteras que están alertadas por si tuviesen que actuar de inmediato ante cualquier corte de carretera, caída de árboles, desprendimientos, acumulaciones de agua, obstáculos en la red viaria provincial".

A esto, ha continuado, "tenemos que añadir a los voluntarios de Protección Civil, un grupo de apoyo que está compuesto por 927 en toda la provincia, a los que se suman 167 efectivos que están ahora mismo vigilando la situación y que ya hemos detallado".

"En definitiva, un dispositivo que se encuentra en alerta y pendiente de la situación de la provincia de Córdoba y, por supuesto, vigilante ante cualquier incidencia que pudiese ocasionar la borrasca a su paso por nuestra provincia", donde también se incluye a la empresa pública de Epremasa, "preparada ante cualquier alerta" ha insistido Fuentes.

"La alerta es de las 12,00 hasta las 23,59 horas, un periodo en el que el riesgo de caída de árboles, ramas, cornisas y otros elementos existe, por lo que es fundamental la prevención. Y aquí, por supuesto, hay que insistir en el cierre obligatorio de parques y jardines municipales en las zonas donde se ha activado la alerta naranja, que ya es toda la provincia", ha resaltado.

En relación con la lluvia, el presidente de la Diputación ha señalado que "los datos que tenemos ahora mismo, en cuanto al número de litros por metro cuadrado, hablan de que en la Sierra y en Los Pedroches, el aviso es naranja por acumulaciones sería de 80 litros por metro cuadrado en estas 12 horas".

En la Campiña cordobesa, ha abundado, "el aviso amarillo por acumulaciones sería de 60 litros por metro cuadrado. Y la provincia en general, 20 litros por metro cuadrado, siendo el principal problema el riesgo de acumulaciones de agua, inundaciones puntuales y las trombas de agua".

Fuentes ha hecho hincapié en las recomendaciones que "pasan por mantener la precaución durante toda la jornada, evitando desplazamientos innecesarios, consultando el estado de las carreteras, alejándose de árboles, cornisas y elementos susceptibles de desprenderse, asegurando macetas, toldos y objetos exteriores".

Por supuesto, ha subrayado la importancia de "no atravesar carreteras inundadas, cauces ni badenes con agua, respetar los cierres preventivos y seguir los avisos de la Aemet y las indicaciones de los servicios de emergencia y, en cualquier caso, a la más mínima, llamar al 112".