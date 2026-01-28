La Diputación de Córdoba actúa en la provincia para solventar las incidencias, con diez carreteras cortadas

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, da cuenta de la situación de las carreteras afectadas por el temporal en la provincia. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Emergencias de la Diputación de Córdoba ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo para coordinar las actuaciones que se están impulsando desde la institución provincial "con el fin de devolver la normalidad lo antes posible, tanto a la red de carreteras, con diez vías cortadas actualmente, como a la vida de nuestros municipios tras los daños que está provocando la borrasca 'Kristin'".

Así se ha expresado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha manifestado que "estamos trabajando desde el primer momento para devolver la normalidad a nuestras carreteras. Así, de las diez que actualmente están cortadas se prevé que todas, salvo tres, vuelvan a abrir al tráfico a lo largo del día".

"Estas tres --ha precisado-- son la CO-4207 entre Montilla y Montalbán, por el desbordamiento del río Salado en Malabrigo, una actuación cuya obra está pendiente de adjudicación; la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres en el punto kilométrico (PK) 4, por inundación del vado transitable del río Guadarramilla, y la CO-3406, de Obejo a El Vacar, en el PK 1+530 por el deslizamientos".

El resto de carreteras cortadas son la CO-4205 en Montemayor, en el PK 5+300, por el desbordamiento del arroyo La Cardencha; la CO-3402, de Trassierra, por la caída de un pino; la CO-7207, en la aldea de El Tarajal (Priego de Córdoba), por desbordamiento del río Salado; la CO-3204, en el término de Córdoba, por el desbordamiento del arroyo Fontalvilla; la CO-3405, en los PK 10+200 y 13+500, por el Puente de Los Arenales (Las Jaras), por varios árboles caídos; la CO-8215, en el PK 13+500, en Iznájar, por la caída de un árbol, y la CO-7217, en el PK 1+350, de Campo de Aras en Lucena.

El Servicio de Carreteras de la Diputación de Córdoba ha atendido también incidencias en otras vías por temas variados, como deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y obras de drenaje transversal por arrastres o caídas de ramas. En estos casos se está actuando con equipos propios y a través de las empresas que se encargan de los contratos de conservación y mantenimiento.

ACTUACIONES DE LOS BOMBEROS

En lo que respecta a la actuación de los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación, Fuentes ha señalado que "estamos teniendo problemas sobre todo en la zona Sur y la Campiña. Estamos interviniendo en cuestiones como retiradas placas y cornisas por riesgo de caídas, rescates de personas atrapadas en vehículos por el desbordamiento de arroyos, cortes de árboles y ramas, etcétera".

Fuentes se ha referido a algunas intervenciones concretas realizadas por los efectivos del Consorcio Provincial, entre ellas en Palma del Rí, donde "han actuado en el incendio de un transformador y en el rescate de una persona atrapada por una crecida en el entorno del Punto Limpio; en Almodóvar del Río han intervenido en una vivienda sobre la que había caído un árbol y en Montoro en tareas de achique de agua en el polígono industrial".

REDES DE COMUNICACIÓN Y CAUDALES

La Diputación de Córdoba mantiene activo su plan de emergencias para abordar las incidencias que se puedan seguir produciendo y ha intensificado la vigilancia de las carreteras y puntos críticos ante posibles desbordamientos de arroyos.

En este operativo también están implicadas las empresas provinciales Epremasa y Emproacsa, con equipos preparados ante posibles incidencias, y la empresa de informática, Eprinsa, ya que son varios los municipios que están registrando cortes de conexiones (internet, teléfono i suministro eléctrico). Es el caso de Fuente Palmera, Rute, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Cardeña, Montoro, Villa del Río, Villafranca, Montemayor y Cabra.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso naranja en la Campiña, entre las 6,00 y las 14,59 horas de este miércoles. También hay aviso naranja en la Subbética y la zona de Sierra-Pedroches tiene activo el aviso amarillo.

El presidente de la Diputación ha indicado que "preocupa especialmente la situación del Guadalquivir a su paso por Almodóvar, y del río Cabra por Aguilar de la Frontera. No obstante, ambos están estabilizados en nivel naranja. También se vigila el río Zújar en el término de El Viso pero al estar en zona agrícola no existe riesgo para la población".