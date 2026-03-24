La Diputación de Córdoba adjudica la obra de mejora del drenaje en la CO-4207 entre Montilla y Montalbán

El delegado de Infraestructuras, Andrés Lorite, acompañado del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, informa sobre la adjudicación de la obra en la CO-4207. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el delegado de Infraestructuras en la institución provincial, Andrés Lorite, han informado este martes de que la junta de gobierno ha adjudicado la obra de mejora del drenaje transversal de la CO-4207 de Montilla a Montalbán, una actuación que permitirá evitar las inundaciones que, de manera continua, se producen en la zona de Malabrigo cuando hay precipitaciones.

En este sentido y en rueda de prensa, Andrés Lorite ha detallado que los trabajos, que habían salido a licitación por 1,4 millones de euros, se han encargado a la empresa Exnitransa SL por un presupuesto final de 1.193.523,88 euros.

Además, ha resaltado que "las obras prevén actuar en un tramo de 1.235 metros de longitud dentro del término montillano, para construir un nuevo puente metálico que permitirá dar solución al problema de inundaciones que presenta esta vía cada vez que llueve por la subida del cauce del arroyo Salado".

"Se trata de un tramo que registra inundaciones recurrentes incluso con escasas precipitaciones, por lo que se requería de una intervención que ofreciera una solución definitiva en una vía que es muy importante para Montalbán, dado que es en el municipio de Montilla donde cuenta con servicios básicos como sanidad, educación o comercio", ha recalcado el diputado.

El puente se construirá a una cota 2,5 metros superior a la existente e irá entre el pk 5+406 y el pk 5+434. Con él se busca solventar la escasa distancia que existe actualmente entre la cota del arroyo Salado, que ha subido notablemente, y el marco, algo que provoca la inundación de la vía hasta en momentos de escasa lluvia.

El proyecto redactado por los técnicos de la institución provincial comprende el diseño de un puente de un único vano con tablero mixto compuesto por perfiles de acero estructural y losa de hormigón armado. Además, es prevé el cambio en el trazado de la vía para concluir con los problemas detectados. La actuación, que se iniciará en un plazo máximo de un mes, tendrá una duración de seis meses.