La Diputación de Córdoba agradece en una declaración institucional las labores de auxilio tras el accidente de Adamuz

El Pleno de la Diputación de Córdoba guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha aprobado en el Pleno ordinario correspondiente al mes de enero una declaración institucional, con el apoyo de todos los grupos políticos --PP, PSOE, IU y Vox-- en la que se expresa, en relación al accidente ferroviario de Adamuz, "el profundo agradecimiento, admiración y reconocimiento público a todas las personas, organismos y entidades que, con entrega incansable, profesionalidad y una generosidad ejemplar, han participado en las labores de auxilio, asistencia sanitaria, rescate o apoyo psicológico y han contribuido a aliviar, en la medida de lo posible, el sufrimiento provocado por esta tragedia".

Todos los miembros de la corporación provincial han guardado un minuto de silencio al inicio de sesión plenaria en recuerdo a las víctimas del siniestro. El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, acompañado de los portavoces, ha sido el encargado de dar lectura al texto institucional que ha recibido el apoyo unánime de la Corporación provincial, con el que se ha trasladado "su más sentido pésame y solidaridad a los familiares de las personas que han perdido la vida en este accidente, así como su deseo de una pronta y completa recuperación para todos los heridos, tanto física como emocionalmente".

Se trata de una declaración en la que también se ha hecho destacado que "esta catástrofe ha conmocionado no solo a los vecinos de Adamuz y municipios de su entorno, sino al conjunto de cordobeses y a toda la la ciudadanía, que ha vivido con respeto y empatía el sufrimiento y duelo de tantas familias".

De ahí que el Pleno de la Diputación haya expresado "el reconocimiento a todas aquellas personas e instituciones que "con entrega incansable, profesionalidad y una generosidad ejemplar han participado en las labores de auxilio, asistencia sanitaria, rescate o apoyo psicológico y han contribuido a aliviar, en la medida de lo posible, el sufrimiento provocado por esta tragedia".

El acuerdo adoptado por la Corporación provincial se acompaña de la solicitud a la Junta de Andalucía de la concesión de la Medalla de Andalucía "a los vecinos y vecinas del pueblo de Adamuz en su conjunto, por la solidaridad y por los servicios extraordinarios que prestaron con motivo del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en dicha localidad, reiterando la gratitud por el ejemplo brindado".

La declaración institucional del Pleno de la Diputación de Córdoba ha expresado "su profundo agradecimiento, admiración y reconocimiento público a todas las personas, organismos y entidades que, con entrega incansable, profesionalidad y una generosidad ejemplar, han participado en las labores de auxilio, asistencia sanitaria, rescate, o apoyo psicológico y han contribuido aliviar, en la medida de los posible, el sufrimiento provocado por esta tragedia".

Así las cosas, el reconocimiento se ha hecho extensivo a los vecinos de Adamuz y su Ayuntamiento, así como al Ayuntamiento de Córdoba, a los consistorios de los municipios de la zona y al Ayuntamiento de Huelva, al Ayuntamiento de Málaga y al Ayuntamiento de Madrid. También se ha reconocido al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba y al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba, así como a la Agencia de Emergencias de Andalucía y el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía.

Igualmente, se ha destacado la labor del sistema sanitario y sus profesionales: los equipos de Emergencias Sanitarias 061, al Hospital Universitario Reina Sofía, Hospital Cruz Roja, Hospital Quirónsalud, Hospital San Juan de Dios, al Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, Hospital Infanta Elena de Huelva, Hospital Vithas de Málaga, Hospital de Andújar de Jaén y al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba.

A todos ellos se suman el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), especialmente sus psicólogos, y todos los psicólogos de otras administraciones; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Locales y a la Unidad Militar de Emergencias (UME); el Grupo de Respuesta de Emergencias de Andalucía, al Centro Operativo provincial del Infoca y a las Agrupaciones de Voluntariado de Protección Civil de Adamuz, Córdoba y provincia.

También se ha valorado a los servicios judiciales y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba por su labor fundamental en circunstancias tan complejas; a Cruz Roja Española, Cáritas y el Presbiterio de Córdoba por su trabajo; a los medios de comunicación, por la sensibilidad y respeto en su labor informativa, y a todas las empresas, entidades, asociaciones y ciudadanos particulares que ofrecieron su ayuda de forma desinteresada.

De todos ellos se ha destacado "la entrega, empatía y ejemplaridad demostradas por todos los intervinientes en condiciones de extrema dificultad son motivo de orgullo para esta provincia. Esta tragedia ha reafirmado que el compromiso de las Administraciones y la solidaridad de la sociedad civil constituyen nuestra mayor fortaleza, demostrando que, unidos ante la adversidad, somos más fuertes".

Tras la lectura de la declaración institucional y de la solicitud del reconocimiento para el pueblo de Adamuz, Fuentes ha hecho hincapié en que "debemos estar orgullos y reconocer a nuestros compañeros y compañeras del Consorcio Provincial de Bomberos por su increíble labor, profesionalidad y espíritu vocacional ante situaciones dantescas como la vivida en este accidente".

El mismo orgullo que el presidente de la institución provincial ha expresado hacia "los psicólogos del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) que estuvieron a la altura de las circunstancias en el Centro Cívico y ahora están pendientes de Adamuz".

Fuentes ha hecho extensivo su agradecimiento "a los grupos políticos por su comportamiento y la manera de entender la situación, porque la política también es compromiso, sentido común y categoría moral".

Por otro lado, entre los acuerdos adoptados en la sesión plenaria, se ha dado cuenta del decreto de prórroga del Presupuesto de la Diputación y sus organismos autónomos de la anualidad 2025.