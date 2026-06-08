La Diputación de Córdoba anuncia la puesta en marcha de una Oficina Provincial de Espacios Productivos

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (segundo por la dcha.), y el consejero en funciones de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela (tercero), en el encuentro mantenido en el Palacio de la Merced. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por miembros de la Corporación Provincial, ha mantenido un encuentro institucional con el consejero en funciones de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y ha anunciado la creación de una Oficina Provincial de Espacios Productivos (Olep).

En declaraciones a los periodistas tras la reunión, Fuentes ha explicado que dicha la puesta en marcha, a través de Cinco SA, de dicha oficina "actuará con ventanilla única provincial, con el objetivo de ofrecer un soporte integral a los municipios, asumiendo de manera proactiva la tutela técnica, la mediación institucional y el desarrollo de sus entornos industriales".

En definitiva, ha continuado, se va a "ordenar y planificar los espacios productivos de manera que sean espacios competitivos que atraigan inversiones y se genere un incremento exponencial de la capacidad de desarrollo" de la provincia. Esto viene dado por el importante número de polígonos industriales existentes en la provincia, un total de 182, con una superficie de 31.506.973 metros cuadrados y 3.180 empresas instaladas".

Desde la Diputación, ha añadido, se ha detectado, "tras un minucioso trabajo, un total de ocho ejes de desarrollo que cuentan con una importante capacidad de crecimiento". Según ha detallado se trata de "la A-45, del polo agroalimentario de la zona norte --Pozoblanco, los que atienden a Córdoba oeste y Córdoba este, con la influencia de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET); el eje Priego de Córdoba-Rute, el que atiende al Guadajoz, el relativo al Guadiato y, finalmente, el de Guadalcázar-Palma del Río-Fuente Palmera".

Para el presidente de la institución provincial son "ocho grandes ejes sobre los que trabajar como enclaves preferentes destinados a la consolidación de espacios productivos de alto valor industrial y alto impacto económico y social".

Fuentes ha hecho referencia, además, a que "estos avances van a ir ligados a la necesidad de mitigar deficiencias estructurales como la resolución de los déficits en infraestructuras eléctricas, un problema que afecta de manera muy agravada a la zona norte de la provincia de Córdoba".

Por su parte, el consejero en funciones de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha hecho público que el próximo martes 16 de junio se abrirá la ventanilla "para tramitar las ayudas que, vinculadas a la aplicación de la Ley de Espacios Productivos para el Fomento de la Industria de Andalucía, pondrán en carga 50 millones de euros".

Paradela ha insistido en que "este marco normativo va a permitir dotar de competitividad a los 2.379 polígonos industriales que repartidos en 540 municipios están funcionando en Andalucía y cuyas industrias representan entre el 15 y el 20% del tejido productivo andaluz".

Estas ayudas, ha matizado, "podrán destinarse a mejorar la capacidad energética de estas infraestructuras, así como a impulsar su eficiencia desde el punto de vista energético, pero también para los accesos y viales, para garantizar la vigilancia y seguridad o para la gestión de residuos".

Según el responsable autonómico de Industria, Energía y Minas, "el papel de las entidades locales en la aplicación de este marco normativo es esencial y, en el caso concreto de Córdoba, la Diputación toma la iniciativa y anuncia la puesta en marcha de una oficina que, sin duda, vendrá a contribuir a la modernización de estos espacios productivos".

Atiendiendo a la provincia de Córdoba, Paradela ha puesto de manifiesto que "cuenta con un importante volumen de proyectos tractores a los que se destinan incentivos regionales, alrededor de 29 proyectos que alcanzan los 600 millones de euros en inversiones. Unas cifras que vienen dadas por el importante momento que se vive en la provincia en torno a dos vectores, uno de ello vinculado a sector productivos tradicionales y otro vinculado a la defensa, la logística avanzada, los valles cero emisiones netas y la tecnología dual".

PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE ELÉCTRICO

Por otra parte, Fuentes y Paradela han señalado el "déficit estructural" energético que sufren Córdoba y Andalucía, un asunto que debe resolverse con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, recalcando que aún están "a la espera del resultado final de la planificación de transporte eléctrico elaborada por el Gobierno de España" tras las alegaciones presentadas en "diciembre".

"La energía es imprescindible para impulsar proyectos industriales, pero también para impulsar infraestructuras clásicas, viviendas o nuevas modalidades relacionadas con la transición energética, como el almacenamiento energético", ha apostillado el consejero.