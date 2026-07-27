La Diputación de Córdoba aprueba una política que rige el uso de la IA en la propia institución y su sector público

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, ha dado a conocer este lunes el plan para el uso, incorporación y contratación de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en la institución provincial y su sector público, "documento que fue aprobado por el Pleno en la sesión celebrada el pasado 22 de julio".

Así lo ha afirmado Alguacil, quien ha explicado que "se trata de una política de actuación que tiene como objetivo establecer el marco institucional para el uso, incorporación, desarrollo, supervisión, auditoría, registro y retirada de sistema de IA utilizados por esta Diputación".

La diputada ha incidido en que "este plan, en definitiva, es una forma de regular el uso de herramientas relacionadas con la Inteligencia Artificial para que éstas se usen con control y cumplan con su objetivo de facilitar el día a día, ayudar con la tramitación de procedimientos y tener un trabajo mucho más ágil".

"El documento recoge el uso ético, seguro, transparente y responsable de la inteligencia artificial por parte de la institución provincial, estableciendo para ello criterios comunes de utilización e incorporando un sistema de revisión, auditoría y suspensión", ha señalado Alguacil.

La norma será de obligado cumplimiento para todo el personal de la Diputación, sus organismos autónomos, empresas públicas y los consorcios dependientes. También alcanza a contratistas y proveedores que desarrollen o gestionen sistemas de IA para la institución. Al respecto, la delegada ha subrayado que "es un servicio que se va a prestar en toda la provincia, todos los ayuntamientos que tengan dudas sobre él pueden consultarnos y contactar con nosotros sin problema, y hemos de hacerlo con una eficiente coordinación entre todos".

"En virtud de este, se establecerá también un modelo de gobernanza de IA basado en la coordinación entre los órganos con competencias en innovación pública, administración electrónica, contratación, protección de datos, seguridad de la información, transparencia, asistencia municipios y áreas funcionales usuarias", ha remarcado Alguacil.

Según la responsable de Desarrollo Tecnológico, "la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa) será la encargada de emitir informes, así como aprobar guías, instrucciones técnicas y modelos normalizados que contribuyan a la correcta aplicación de este Plan, así como al uso adecuado de la IA en el entorno de la institución provincial".

Alguacil ha hecho referencia, además, a que "la Diputación mantendrá un catálogo corporativo de herramientas de IA que identificará las opciones que pueden ser utilizadas por el personal en el desempeño de sus funciones. De este modo, se establecerán categorías como las que cuenten con autorización de uso general, de uso restringido, en prueba piloto, no autorizadas y herramientas prohibidas".

Para finalizar, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud ha enfatizado que "la inteligencia artificial nunca sustituirá la responsabilidad de los empleados públicos ni la toma de decisiones humanas".