La Diputación de Córdoba apuesta por el talento científico del Imibic

Archivo - Imagen del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic). - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

"La investigación es algo a muy largo plazo, pero realmente eso es lo que le da valor. Se resume en mejorar el diagnóstico de los pacientes, el pronóstico y darle una esperanza de vida mucho mayor", reflexiona Hugo Huertas, becado del programa ID Talent de la Diputación de Córdoba en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic).

Según ha informado el instituto provincial en una nota, consciente de la importancia de esta apuesta a largo plazo, la Diputación de Córdoba respalda desde 2025 el trabajo que desarrolla este instituto.

Primero, con un impulso a la Unidad de Ensayos Clínicos de Terapias Avanzadas, mediante la financiación de la adecuación de espacios para las terapias CAR-T; y este año, con el foco puesto en el talento.

Así, 14 investigadores, titulados en Formación Profesional, grado o máster, y alumnado universitario beneficiario de becas, se están incorporando durante 2026 a diferentes grupos de investigación biomédica.

"Estamos ayudando a esos jóvenes que tienen inquietudes, que tienen necesidades de seguir ampliando sus estudios, su investigación, su innovación, para que ellos decidan de la mejor manera posible seguir ejerciendo en su tierra la profesión de investigación", señala el presidente de la institución provincial cordobesa, Salvador Fuentes, que indica que la Diputación ha destinado unos 500.000 euros al Imibic.

Para Fuentes se trata de una oportunidad, ya que "tenemos un Instituto que debe ser un lugar de referencia y que debe contar con el impulso de los agentes económicos y sociales para alcanzar el objetivo compartido de convertir a Córdoba en un territorio pionero, también en biomedicina".

El director científico del IMIBIC, Pablo Pérez, destaca que "tanto Diputación como el IMIBIC apostamos por la ciencia, por la innovación y por las personas que con su trabajo y esfuerzo apuestan por la vida de los demás.

Hoy tenemos más de 500 ensayos clínicos activos, eso permite que haya cordobeses se beneficien de tratamientos que no van a llegar de forma estructural al resto de la población 10 años antes".

El talento investigador de Córdoba Natalia Urieta, graduada en Psicología de 22 años y especializada en Neuropsicología infantil, conoció las becas a través de redes sociales.

"Cuando sales al mundo laboral, buscas oportunidades y las peleas. Aquí se nos está dando una oportunidad en casa y es una gran oportunidad", comenta la joven cuya beca implica su contratación durante 6 meses en el grupo de Psicología Aplicada del IMIBIC.

Durante este periodo, trabaja en el establecimiento de nuevas pruebas diagnósticas que permitan detectar de forma más temprana el deterioro cognitivo. Para Hugo Huertas, graduado en Biología y estudiante del Máster de Investigación Biomédica Traslacional de la UCO y en colaboración con el IMIBIC, "significa una oportunidad para centrarnos de manera concienzuda en la investigación. Es una especie de sello de calidad que llevamos las personas que hemos sido beneficiarias de esta beca".

Él se ha incorporado al grupo OncObesidad y Metabolismo, está centrando en conocer nuevas formas de diagnosticar el cáncer de próstata de manera precoz -una de las patologías más prevalentes entre la población masculina- y ofrecer al facultativo nuevas herramientas para el tratamiento de los pacientes.

Que factores como el colesterol, la hipertensión, el consumo de alcohol o la diabetes pueden aumentar el riesgo de deterioro cognitivo; o que un mismo fármaco puede beneficiar a un paciente y no tener el mismo efecto en otro con cáncer de próstata, son conocimientos que hoy forman parte de nuestra realidad gracias a años de investigación.

De ahí, que Huertas tenga claro que "sin ella no podíamos generar los avances que a día de hoy tenemos, ni la calidad de vida que hoy disfrutamos". Valentina, Alba, Ariadna, Álvaro, Javier, Manuel Jesús y Miguel completan este grupo de jóvenes investigadores cordobeses que también se han beneficiado de las becas ID Talent de la Diputación de Córdoba en el IMIBIC.

El programa continúa abierto y el IMIBIC busca actualmente a dos nuevos profesionales, con solicitudes abiertas hasta el 15 de septiembre en idtalent@imibic.org.