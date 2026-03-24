La Diputación de Córdoba celebra con la lectura de un manifiesto el Día Internacional de la Visibilidad Trans

Foto de familia tras la lectura del manifiesto por el Día Internacional de la Visibilidad Trans. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha sido el encargado de dar lectura este martes al Manifiesto por la Visibilidad y Solidaridad Trans, acto con el que la institución provincial se suma a la celebración del Día Internacional de la Visibilidad Trans fechado el 31 de marzo.

Durante su intervención, Fuentes ha hecho referencia a que "esta fecha adquiere especial relevancia por lo que supone de defensa de los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas, con independencia de su identidad de género".

"Este día, el 31 de marzo, es una oportunidad para reconocer públicamente la realidad de las personas trans, para visibilizar los obstáculos que aún persisten y reafirmar el compromiso institucional con una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada", ha matizado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial, acompañado por la delegada de Igualdad, Auxiliadora Moreno, ha hecho hincapié en que "este compromiso no puede ni debe limitarse a una conmemoración simbólica sino que debe traducirse en acciones sostenidas, el políticas públicas eficaces y una escucha activa".

El Día Internacional de la Visibilidad Trans, según ha continuado, debe recordar que "la igualdad no es un punto de llegada, sino un proceso continuo que exige responsabilidad y compromiso social". Por ello, ha reafirmado "el compromiso" de la Diputación "con la defensa de los derechos de las personas trans, con el desarrollo de políticas públicas basadas en la igualdad y con la promoción de una sociedad en la que todas las personas puedan vivir con dignidad, seguridad y libertad".