La Diputación de Córdoba destina 13,2 millones a iniciativas para la población juvenil y a mejorar la digitalización

Sara Alguacil, en la presentación de los presupuestos de la Delegacion Juventud para 2026 - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba incrementará su presupuesto en un 9,89% para el ejercicio 2026, "una subida que nos permite alcanzar los 13.199.158,35 euros, 1,7 millones más que en 20205, para el desarrollo de iniciativas y programas dirigidos a la población juvenil y a la mejora de la digitalización de la provincia".

De este modo lo ha explicado la responsable del Área, Sara Alguacil, quien ha desgranado las cuentas destinadas a Juventud, "partida en la que se evidencia nuestra apuesta por el talento, la creación de oportunidades y el progreso de nuestros jóvenes".

Alguacil ha afirmado que "pasamos a destinar 429.000 euros a nuestra Campaña de Ocio y Tiempo Libre, un referente en nuestra provincia. Hemos subido un 12,89% la cantidad destinada a este apartado, conscientes de la importancia que esta propuesta tiene para nuestros jóvenes y su familia".

"Además, serán 260.000 euros los dirigidos a la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y ELAS de la provincia para la puesta en marcha de actividades dirigidas a la juventud, además de 75.000 euros para las asociaciones de índole juvenil, esenciales para muchos de nuestros municipios", ha matizado Alguacil.

La delegada de Igualdad ha hecho referencia, además, a una actividad que celebrará su primera edición en 2026, "hablamos de la Feria Tecnológica Joven, propuesta de carácter transversal a la que destinaremos 175.000 euros. A ello se suma nuestra apuesta decidida por el Servicio de Europe Direct, esencial para acercar y concienciar a los más jóvenes de la importancia de Europa".

Alguacil ha añadido que "todo ello se completará con un 'mix' de propuestas que realizaremos de la mano de entidades y colectivos cordobeses y que contribuirán sin duda a dar visibilidad a nuestro talento más joven. Reservamos para tal fin más de 50.000 euros".

Finalmente, "contaremos con 100.000 euros para seguir trabajando en la mejora de las instalaciones de Cerro Muriano. Como ya saben, se están cambiando las cubiertas, una compleja tarea que tendrá un coste de 600.000 euros. El siguiente paso será la implementación de placas solares, el aislamiento térmico de las habitaciones y el adecentamiento de ciertas áreas".

Ya en materia de Administración electrónica, la responsable provincial ha evidenciado "la importancia de un área transversal, que facilita el trabajo administrativo y contribuye al trato ciudadano. Reservamos así 730.739 euros a la red de Puntos Vuela, esenciales en la tarea de capacitación digital de los vecinos y vecinas de nuestros municipios menores de 20.000 habitantes."

Aquí, ha enfatizado Alguacil, "debemos hacer referencia al Plan de Capacitación Digital 'Eres Capaz', una iniciativa que desarrollamos de la mano de la Junta de Andalucía y que nos ha permitido mejorar la capacitación digital de más de 2.000 ciudadanos en dos meses. Ampliamos ahora esta propuesta para llegar también a los municipios mayores de 20.000 habitantes y al área urbana funcional".

"Además, vamos a seguir apostando por los Premios Cachivache, tras el éxito alcanzado y mejoramos su financiación hasta los 9.000 euros para poder ampliar la participación y continuar fomentando la relación de los más jóvenes con la tecnología", ha apostillado Alguacil.

Del mismo modo, se mantiene la partida de 35.000 euros para continuar trabajando con la Universidad Abierta y a Distancia de Colombia y se destinan 7.000 euros al desarrollo de una nueva edición del FORO City Innova que se centrará en la Inteligencia Artificial.

En cuando al presupuesto de la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa), la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud ha afirmado que "destinaremos 1.523.500 euros a inversiones, lo que representa un 6,32% más, es decir, 90.518,4 euros".

Alguacil ha señalado también que los servicios que presta Eprinsa a la propia Diputación ascienden a 3.315.777 euros, mientras que a los ayuntamientos suman 3.811.861 euros", y a ello se une que "Eprinsa trabaja, gracias a fondos de carácter europeo, en proyectos como la modernización del padrón, la modernización del IPBS, Agrosocial e iniciativas de capacitación digital", ha concluido Alguacil.