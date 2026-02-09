La Diputación de Córdoba digitaliza 10.000 documentos históricos de 36 municipios de la provincia

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera fase de implantación del portal web de Archivos locales de la Diputación de Córdoba ha permitido la digitalización de 10.000 documentos históricos procedentes de 36 municipios del total de 49 ayuntamientos que han solicitado la adhesión a este proyecto.

Tal y como ha indicado la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación, Marta Siles, se trata de una iniciativa que se puso en marcha en el mes de mayo y con la que la institución provincial "continúa la línea de apoyo a los archivos de la que se beneficiarán directamente tanto los ayuntamientos como investigadores y ciudadanos en general, que podrán acceder en este entorno electrónico a toda la documentación histórica que se ha ido digitalizando a lo largo de los últimos años".

Siles ha agregado que "a lo largo de este primer trimestre de 2026 estará disponible la documentación de los otros 24 municipios que ya lo han solicitado, aunque hay que recordar que los ayuntamientos que todavía no lo han hecho aún tienen el trámite disponible en la sede electrónica".

Unos trabajos sobre los que Siles ha explicado que "la Diputación completará la digitalización de la documentación histórica de los Archivos adheridos al portal a través de un contrato, recientemente adjudicado a una empresa especializada para poder incorporar toda esta información en los próximos cuatro años".

Además, ha añadido que "el personal de los ayuntamientos ya ha recibido la formación especializada en el uso de la herramienta de difusión para que puedan incorporar nuevos documentos al entorno conforme se incorporen fondos digitalizados a cada archivo".

"Los documentos visibles en el portal de Archivos son, fundamentalmente, actas de concejo y plenos de los ayuntamientos, censos de población, expedientes de quintas, levas y reclutamiento; registros del pósito municipal, deslindes del término municipal y otra tipología de documentos, siempre de tipo histórico", ha abundado Siles.

Se trata de un contenido sobre el que ha añadido que "la herramienta de búsqueda permite localizar documentos por fechas, archivos, lugares y materias utilizadas para la descripción de los mismos, y hacerlo para todos los archivos disponibles en el portal o individualizar la búsqueda en cada archivo local".

La delegada provincial de Presidencia ha destacado que "el proyecto ha sido acometido por la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa), que recibió el encargo de la realización del trabajo por parte del Pleno de la Diputación el pasado mes de abril, cumpliendo los plazos previstos para ejecutar estos trabajos con el magnífico resultado que puede encontrarse en este nuevo portal de archivos".

La semana próxima, además, "comenzarán los trabajos de inventariado de fondos históricos de los archivos municipales con los primeros ayuntamientos que lo han solicitado. Durante los próximos cuatro años, la intención de la Diputación es terminar con el inventariado de los fondos históricos de los archivos municipales para que la conservación y acceso a esta parte del patrimonio documental de la provincia esté asegurada", ha remarcado Siles.

Por su parte, el jefe de servicio de Archivos de la Diputación, José Roldán, ha evidenciado que "a través de este proyecto, estamos poniendo en valor multitud de documentos que son testimonio directo de la historia de nuestros municipios. Aprovechando el trabajo de digitalización que ya se realizó previamente se libera esta documentación histórica para hacerla accesible a todos los ciudadanos".

"El trabajo de configuración del Portal de Archivos Municipales se está haciendo principalmente desde la aplicación de gestión de archivos (ARC), donde se está configurando y dando acceso web a toda la documentación histórica de los municipios, concretamente aquella que abarca hasta el año 1924. Estamos trabajando con las series documentales, que son conjuntos de documentos que han sido producidos por la institución en el ejercicio de su actividad, y que nos permiten darle una clasificación y organización a los documentos", ha concluido.

Los documentos más antiguos que se harán visibles en este portal web serán los libros de actas capitulares del año 1500 del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera; pleitos entre Baena y Castro del Río de 1561 del Ayuntamiento de Baena; un padrón de vecinos de la Villa de Iznájar del año 1794 o Actas Capitulares del año 1644 de La Rambla. El archivo que más documentos libera es Villafranca de Córdoba, cuyo entorno de publicación mostrará más de 1.000 documentos históricos y con documentos que datan desde el año 1541.

MUNICIPIOS INCLUIDOS EN LA PRIMERA FASE

Los municipios incluidos en esta primera fase son Aguilar de la Frontera, Alcaracejos, Almedinilla, Almodóvar del Río, Baena, Belmez, Benamejí, Cardeña, Castro del Río, Doña Mencía, Encinas Reales, Espejo, Fuente la Lancha, Guadalcázar, La Granjuela, Hinojosa del Duque, Iznájar, La Rambla, Luque, Montemayor, Montilla, Moriles, Monturque, Obejo, Ochavillo del Río, Palenciana, Pedro Abad, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo y Villafranca de Córdoba.

Además, a lo largo de este primer trimestre de 2026, estará disponible la documentación de Adamuz, Añora, Bujalance, Cabra, Cañete de las Torres, Carcabuey, Dos Torres, Fuente Palmera, Fuente Tójar, Montoro, Pedroche, Villa del Río y Zuheros.

El enlace para el acceso a portal web de los archivos es la dirección 'http://portaldearchivos.dipucordoba.es'.