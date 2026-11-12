La Diputación de Córdoba impulsa el trabajo de los diseñadores Francisco Tamaral y Antonio Mancini con Joaquín Serra

El presidente de Iprodeco, Félix Romero (tercero por la izda.), junto a los diseñadores y modelos. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, ha dado a conocer el proyecto de colaboración que la institución provincial, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), pondrá en marcha con los diseñadores cordobeses Francisco Tamaral, Antonio Mancini y Joaquín Serra, "una muestra de todo el talento, la calidad creativa y las posibilidades que tienen nuestra tierra".

De este modo lo ha señalado Romero, quien ha afirmado que "desde la marca 'CórdobaDmoda' vamos a impulsar la presencia de Tamaral y Mancini en Madrid con un programa de seis meses de promoción y acompañamiento profesional. Y lo vamos a hacer en colaboración con Archivo Showroom, de Joaquín Serra".

"Desde la institución provincial queremos que el talento que se trabaja en nuestros talleres tenga más posibilidades para llegar a nuevos clientes, a medios especializados y a profesionales que seleccionan tanto los proyectos como los modelos o los diseños. Porque queremos que la moda hecha en Córdoba gane visibilidad fuera y genere oportunidades aquí", ha remarcado Romero.

Para el también presidente de Iprodeco, "Tamaral y Mancini llegan hasta aquí con experiencia y con una trayectoria que merece ser conocida no solamente en Córdoba, que ya lo es, sino también fuera de nuestras fronteras, un hecho que pretendemos conseguir con este nuevo proyecto que hoy presentamos".

Romero ha insistido en que "el objetivo que nos planteamos es que sus colecciones tengan muchísimo más recorrido después de ese momento de la presentación y del desfile. Esta acción que presentamos hoy también les aporta asesoría profesional, ya que Archivo Showroom va a facilitar la presentación de sus propuestas a estilistas, a medios de comunicación especializados y a otros agentes del sector".

Así, ha continuado, "se van a gestionar visitas y préstamos de prendas y se van a desarrollar también tareas de comunicación profesional especializada y acompañamiento. Iprodeco y la Diputación de Córdoba conectan la costura cordobesa con estilistas, medios especializados y producciones audiovisuales en Madrid".

"Esta propuesta también les aporta la oportunidad de explicar el valor que tienen, porque una prenda artesanal tiene un proceso creativo y una manera determinada de hacer las cosas, y comunicar ese proceso, explicarlo y darlo a conocer, ayuda a que el público entienda la singularidad y la exclusividad de lo que se hace en Córdoba", ha insistido Romero.

Y finalmente, ha concluido, "buscamos una cosa muy lógica, que es ampliar sus oportunidades comerciales. Son oportunidades que tenemos que trabajar, no solamente crear; tenemos que trabajar en la difusión, en la promoción y en la visibilidad".

Por su parte, Joaquín Serra, Antonio Mancini y Francisco Tamaral han agradecido la oportunidad que se les otorga desde la Diputación de Córdoba, a través de Iprodeco, para posicionar su trabajo creativo más allá de Córdoba.