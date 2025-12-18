La Diputación de Córdoba incrementa un 33% el presupuesto de Infraestructuras para 2026

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha presentado este jueves las cuentas del "gran área inversora" de la institución provincial, que para el ejercicio de 2026 crecerá un 33% en conjunto, para alcanzar los 84,5 millones de euros", si bien este crecimiento será "especialmente destacado" en el capítulo seis, que incluye las inversiones propias de la institución provincial (40%), y el Área de Sostenibilidad (62,4%).

En rueda de prensa, Lorite ha hecho hincapié en el cumplimiento por parte de la Diputación de la legislación en materia de Hacienda Local, a la vez que ha resaltado que la anualidad de 2026 será "el año estrella" en lo relativo a inversiones del presente mandato, una vez que se apruebe el proyecto de presupuestos, que se someterá a votación en las próximas semanas, motivo por el que el Gobierno provincial va a "iniciar las negociaciones y el diálogo para que estas cuentas prosperen con las aportaciones del resto de grupos provinciales".

Las previsiones reflejan "la apuesta inversora de la Diputación" en unas cuentas sobre las que Lorite ha destacado el importante incremento del Área de Infraestructuras que alcanzará "el 33%, frente a un aumento del 14% en el presupuesto global de la institución provincial". Esta subida se refleja especialmente en el capítulo seis, con una partida que crece casi un 40% con respecto al año anterior, y en el capítulo siete, que recoge las transferencias de capital, que suben un 20%.

Así las cosas, el diputado provincial ha celebrado que "los tres grandes planes de inversión municipal, es decir, los Planes Provinciales de Obras y Servicios, el Plan de Aldeas y el Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural, que son tres planes de inversiones de obra pública destinados a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba crecen en este mandato corporativo".

En relación a estas partidas, Andrés Lorite ha detallado que "pasan de 52 a 57 millones de euros" lo que, unido a la ejecución de proyectos de otras anualidades que han estado en proceso de redacción o licitación, harán de 2026 "el año estrella en la ejecución de inversiones por parte de la Diputación de Córdoba".

"Desde el principio del mandato teníamos claro que los planes de inversión municipales tenían que contar con más fondos, tenían que eliminarse las trabas burocráticas y que además había que apostar de una manera clara para que no hubiera aportaciones municipales de manera obligatoria", ha destacado Lorite.

Se trata de unas previsiones presupuestarias que, para el diputado provincial, "apuestan claramente por la inversión en obra pública como elemento tractor y dinamizador de la economía, como elemento para dotarse de infraestructuras de carácter básico y de equipamientos destinados a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba".

En este sentido, Lorite ha expuesto algunos ejemplos como la remodelación del mercado de abastos de Pozoblanco, la culminación del espacio de usos múltiples y culturales de Fuente Obejuna, el nuevo teatro municipal de Aguilar de la Frontera o la remodelación de un edificio histórico en Cabra denominado Molino del Duque.

El diputado ha añadido que las previsiones de inversión para mejora en la red viaria de la provincia "han pasado en tres años de cinco millones anuales a 12 millones para el contrato de conservación y mantenimiento de las carreteras de de titularidad provincial". Una partida a la que ha recordado que hay que sumar los nueve millones para proyectos específicos que se han licitado este año y que se ejecutarán en la próxima anualidad, por lo que el montante final alcanzará los 21 millones de inversión.

Entre estas actuaciones, Lorite se ha referido a la carretera que une La Rambla con San Sebastián de los Ballesteros, en la que ya se ha iniciado su ensanche con una partida de 1,5 millones y continuará en 2026 con una partida similar para finalización.

POLÍTICAS VERDES Y EPREMASA

En cuanto al Área de Sostenibilidad, el también presidente de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) ha señalado la difícil situación por la que pasa la empresa provincial, por lo que "en estos momentos un equipo técnico multidisciplinar de la Diputación está realizando un estudio profundo para analizar la viabilidad de una empresa que va a arrojar un resultado negativo al cierre de este ejercicio de prácticamente siete millones de euros, lo cual nos sitúa al borde de la quiebra".

En este contexto, ha añadido, "en el presupuesto también se hace una apuesta por el tratamiento de residuos, por la economía circular y por la prosperidad de Epremasa. Y es que dotamos este presupuesto con 5,5 millones de euros que irán destinados a la empresa provincial", ha remarcado Lorite. De esta aportación se destinarán 2,7 millones de euros para corregir el déficit económico de la empresa pública provincial dedicada a la recogida, gestión y tratamiento de residuos sólidos.

El responsable del Área de Sostenibilidad ha abundado en "la apuesta inversora en materia medioambiental" que hace que el capítulo de "políticas verdes" en el presupuesto del año 2026 crezca un 62,4% con respecto a 2025. Unas previsiones que incluyen el proyecto de construcción y mejora de las instalaciones de tratamiento de biorresiduos de Dos Torres, vinculados con la economía circular, con una dotación económica de 2,7 millones que será ejecutada por la propia Diputación.