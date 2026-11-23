El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (dcha.), en su visita a Palma del Río. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba ha iniciado las obras de acondicionamiento y pintura de las fachadas del CEIP El Parque de Palma del Río, un edificio regionalista construido en 1929, obra del arquitecto cordobés Enrique Tienda Pesquero, que cuenta con protección por su valor arquitectónico, por lo que los trabajos respetarán la estética original del inmueble, y que ha contado con una partida presupuestaria de 84.782 euros.

Así lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha visitado la localidad para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran dichas actuaciones asegurando que "estas mejoras impulsadas por la institución provincial vienen a reforzar las infraestructuras del centro ya que contemplan la reparación de juntas y fisuras, la imperrmeabilización de cornisas, el tratamiento de las zonas afectadas por humedades y la recuperación de las fachadas y cerrajerías de los dos edificios".

"Estamos hablando de 1800 metros cuadrados de fachada de los dos edificios; novecientos metros cada ala, el este y el oeste. hubo una primera intervención conjunta para mejorar la cubierta y humedades que se plantearon en este edificio y ahora estamos hablando de fachada por un presupuesto de 84.782 euros", ha destacado el presidente.

En este sentido, se trata de una intervención que, según ha explicado el presidente provincial, da continuidad a las actuaciones realizadas durante el verano de 2025, cuando la Diputación, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía coordinaron una intervención urgente para solucionar los problemas de filtraciones, goteras y humedades que presentaba el edificio como consecuencia de las lluvias. Aquella actuación, presupuestada en 60.583 euros, contemplaba la sustitución de cuatro paños de la azotea y diversos trabajos de reparación y mantenimiento de las cubiertas.

Al respecto, Salvador Fuentes ha defendido que "como administración pública debemos de invertir en educación y ahora mismo mejorar las condiciones de este edificio era y es una urgencia, para que haya una buena educación necesitamos buenos centros. Necesitamos instalaciones seguras, cómodas y cuidadas, con la mayor calidad posible para alumnos y profesores".

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Matilde Esteo, ha agradecido la colaboración de la Diputación de Córdoba destacando que los municipios necesitan estas actuaciones y ha añadido que "desde el propio ayuntamiento, también, estamos haciendo actuaciones y acometiendo la accesibilidad a estos colegios conforme a la normativa y, en este sentido, vamos a seguir trabajando".

Esteo, que ha valorado la apuesta de la Diputación por los colegios y por mantener los servicios públicos, ha señalado que "el presidente ha visitado la Fundación San Sebastián con la que tiene un fiel compromiso. Se ha informado de primera mano de las actuaciones que se han acometido allí con subvenciones específicas de la Diputación como es el ascensor que ha contado con un importe de 50.000 euros, de los que 6.000 han sido aportados por el propio Ayuntamiento de Palma del Río".

Ademas "hemos visitado el camarín de nuestra patrona, del Santuario de Nuestra Señora de Belén que ha sido restaurado en su integridad y para lo que se ha contado con una aportación de 40.000 euros", ha argumentado la regidora municipal.

FUNDACIÓN HOSPITAL SAN SEBASTIÁN

Entre las actuaciones anunciadas se encuentra una nueva colaboración con la Fundación Hospital San Sebastián, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), para la adquisición de una furgoneta Renault Trafic que permitirá mejorar el transporte de alimentos y productos de primera necesidad destinados al funcionamiento de este centro, que atiende a más de un centenar de residentes y usuarios de su Centro de Día.

"Además de este vehículo, vamos a colaborar en la adquisición de un ascensor, que hacía mucha falta porque estamos hablando de un ascensor para cinco plantas, 13 personas, dos para personas que tengan discapacidad y una camilla, con una velocidad de un metro por segundo", ha recalcado Fuentes.

"Con esta colaboración damos modernidad y prestamos unos servicios básicos de calidad, ya que todo lo que se haga es poco para la residencia de mayores", ha recalcado el presidente quien, además, ha valorado el trabajo del equipo de profesionales como "absolutamente ejemplar".

El presidente provincial ha señalado que "cuidar a quienes han levantado nuestra provincia es una obligación moral y una responsabilidad pública", subrayando la importancia de seguir reforzando los recursos destinados a la atención de las personas mayores.

En este contexto, ha recordado que Córdoba presenta uno de los índices de envejecimiento más elevados de Andalucía, con un 21,6 por ciento de su población de 65 años o más en 2025, circunstancia que hace necesario continuar impulsando políticas públicas que garanticen una atención adecuada a este colectivo.

"Cada vez tenemos más personas mayores y tenemos que garantizar que reciban los cuidados y la atención que merecen", ha afirmado Fuentes, quien ha incidido en el trabajo que desarrolla el IPBS para favorecer que puedan vivir con dignidad, acceder a servicios de calidad y permanecer cerca de sus familias y de su entorno.

COLEGIO SALESIANO SAN LUIS REY

La visita institucional ha servido también para anunciar la concesión de una subvención nominativa excepcional de 40.000 euros al Colegio Salesiano San Luis Rey, con cargo al presupuesto provincial de 2026, destinada a colaborar en la reparación de las cubiertas de su complejo educativo.

Esta aportación permitirá abordar problemas de conservación de las instalaciones ymejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad docen te. Así lo ha recalcado el presidente de la Diputación quien ha puesto en valor la trayectoria de los Salesianos, cuya presencia en la provincia de Córdoba se remonta a hace 125 años, y ha reconocido su contribución a la formación de generaciones de jóvenes.

En este sentido, Fuentes ha señalado que "nosotros creemos en la educación en su conjunto, no por partes ni excluyendo. Por supuesto, también en la enseñanza concertada, que forma parte de nuestro sistema educativo y desarrolla una labor muy, muy importante".

Salvador Fuentes, que también ha visitado el camarín del Santuario de nuestra Señora de Belén que ha sido rehabilitado fruto del esfuerzo y el trabajo de la Hermandad, del Ayuntamiento y de los cofrades y que ha permitido recuperar las pinturas murales del siglo XVIII, que presentaban problemas de humedad y deterioro, ha destacado que las actuaciones presentadas en Palma del Río, reflejan el modelo de gestión que impulsa el Gobierno provincial, basado en la colaboración institucional, el apoyo a las entidades sociales y educativas y la respuesta a las necesidades concretas de los ciudadanos".