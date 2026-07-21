La Diputación de Córdoba invierte 175.000 euros en mejorar el alumbrado y acceso a El Calonge en Palma del Río

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, informa sobre las obras de mejora en la aldea El Calonge. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este martes hasta Palma del Río, donde acompañado por su alcaldesa, Matilde Esteo, ha podido conocer las actuaciones que se han realizado en la aldea de El Calonge, "obras que alcanzan los 175.925,61 euros y que permiten mejorar la vida de los vecinos de este núcleo poblacional" con actuaciones en materia de alumbrado y acceso.

De ese modo lo ha explicado Fuentes, quien ha añadido que "las obras que se enmarcan en el Plan de Aldeas 2024-2027, una herramienta fundamental que permite poner en carga recursos para que los municipios que, como Palma del Río, cuentan con núcleos diseminados puedan ofrecer a sus vecinos unos servicios e infraestructuras de calidad".

"Aquí la clave es la igualdad oportunidades, siendo el objetivo que ningún niño pueda, en su día, tener la duda de irse de El Calonge. Esto es un barrio más de Palma que tiene que estar muy conectado física y digitalmente", y en ello se trabajará, ha remarcado Fuentes.

"Estas actuaciones, ya concluidas, se han centrado en la remodelación de las instalaciones de alumbrado público, actuación que ha contado con un presupuesto de 120.000 euros y que han permitido la remodelación de la totalidad del viario público de este núcleo poblacional", ha puesto de manifiesto Fuentes. "De modo que se ha procedido a la sustitución de luminaria en las rondas Norte, Este, Oeste y Sur, así como en las calles Mayor, Segunda, Escuelas, la plaza de San Miguel y en el parque Calonge", ha apostillado.

Los nuevos puntos de luz son de tecnología LED de 60, 47 y 31 watios de potencia, siguiendo así los parámetros establecidos en el estudio realizado y dando cumplimiento al actual Reglamento de Eficiencia energética.

Se trta de "una actualización que, sin duda, contribuye a mantener el adecuado nivel lumínico y factor de uniformidad de la iluminación en las calles. Esto supone, una reducción importante de la potencia eléctrica y, por tanto, una disminución proporcional y notable del gasto", ha afirmado Fuentes.

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Córdoba ha explicado las actuaciones llevadas a cabo en el acceso a El Calonge Bajo, "unas obras que han contado con un presupuesto de 45.925,61 euros y que mejorará la seguridad vial de los usuarios del denominado Camino del Calonge Bajo, una importante vía de acceso a las explotaciones agrarias de la zona".

Fuentes ha detallado que "este camino tiene su origen en el núcleo urbano de la aldea y finaliza en el conocido como Cortijo Calonge Bajo, contando con una longitud de 1.270 metros . Esta vía tiene dos tramos, uno de ellos de carácter urbano y que es coincidente en su trazada con la ronda norte y otro de carácter rural que da continuidad al anterior y que finaliza en el citado cortijo".

De este modo, ha continuado, "las actuaciones realizadas se centran en el segundo de los tramos, afectado por el tránsito de vehículos pesados, así como por los episodios de lluvias torrenciales de los meses de invierno. A ello se suma el paso del arroyo de la Madre Fuentes que se encontraba colmatado".

"Se trata pues de acciones que suponen garantizar infraestructuras modernas también en nuestras aldeas, una condición indispensable para frenar la despoblación. Con estos trabajos, El Calonge contará con una mejor iluminaria y un mejor acceso a una vía esencial para el desarrollo de trabajos agrícolas. En definitiva, herramientas necesarias para hacer a nuestro territorio más competitivo", ha concluido el presidente de la Diputación.

Por su parte, la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha insistido en que "son muchos los proyectos que se han desatascado gracias al apoyo de la Diputación, proyectos muy importantes y muy solicitados por El Calonge, como éste".