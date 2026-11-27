El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque (dcha.), en la presentación de los catálogos. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación de tres catálogos que corresponden a exposiciones incluidas en el programa Botí Itinerante, "iniciativa que nacía en 2025 con el objetivo de hacer partícipe a nuestros municipios de propuestas culturales de calidad" y que ha llevado 59 muestras de arte contemporáneo a 39 pueblos cordobeses.

Así lo ha señalado en rueda de prensa el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha presentado este viernes "los catálogos de las muestras 'Los habitantes de la salsa barbacoa', de Clara Gómez; 'La perla azul', de Manuel Lama, y 'Parajes etéreos: una travesía por la esencia de Córdoba', de Kisko Aroca".

Todas ellas, ha continuado, "propuestas con las que la Fundación Provincial Rafael Botí ofrece asistencia cultural y de colaboración a los ayuntamientos de la provincia acercando el arte contemporáneo a nuestras zonas más rurales".

Duque ha hecho hincapié en que "desde su puesta en marcha, Botí Itinerante ha llevado un total de 59 exposiciones a nuestros pueblos, alcanzando a más de 376.000 cordobeses".

"Así, durante 2025, esta propuesta visitó 22 municipios con 33 muestras, llegando a una población objetiva de 207.571 habitantes; mientras que en lo que va de este año 2026 hemos estado en 17 localidades con 26 muestras gestionadas por la Fundación y alcanzando a 168.951 vecinos", ha apostillado Duque.

Por su parte, la artista Clara Gómez ha puesto de manifiesto que su proyecto "nace de una obra realizada para Botí a través de la convocatoria 'Arte para el desconcierto'. Ahora, gracias a Botí Itinerante, 'Los habitantes de la salsa barbacoa' ha visitado ya Dos Torres, Villaviciosa de Córdoba, Fuente Palmera y El Carpio".

Del mismo modo, el artista Kisko Aroca ha remarcado que su "muestra 'Parajes etéreos: una travesía por la esencia de Córdoba' viene del reflejo de las sensaciones que nos transmiten paisajes de la provincia. Una exposición que ya ha pasado por Rute, Lucena, Añora y Dos Torres".

Finalmente, el artista Manuel Lama, autor de la exposición fotográfica 'La Perla Azul', centrada en la ciudad marroquí de Chauen, ha hecho hincapié en que "junto a la vista a municipios de la provincia, en mi caso concreto, Fuente Obejuna, Dos Torres, Añora y Valsequillo, Botí Itinerante nos ofrece ahora la posibilidad de alargar la vida de nuestras muestras gracias a la publicación de estos catálogos".