La Diputación de Córdoba mejora varias vías de comunicación en el término de Villa del Río por valor de 1,3 millones

Andrés Lorite atiende a los medios, junto a Jesús Morales. - Diputación de Córdoba

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, está actuando en la mejora y arreglo de varias vías de comunicación que afectan al término municipal de Villa del Río por un importe total que alcanza 1.300.000 euros, según ha anunciado el responsable del área, Andrés Lorite, que se ha desplazado hasta la localidad para comprobar 'in situ' el inicio de la obra de mejora del tramo semiurbano del CP-180 De La Vega, actuación que supone una inversión de 100.000 euros y comprende la ampliación y creación de una plataforma en su margen derecha para conseguir una franja peatonal de 1,5 metros.

Tal y como ha indicado Lorite, "con esta obra queremos potenciar la seguridad vial y hacerlo a partir del tránsito peatonal, de la movilidad activa, de la movilidad peatonal, algo que había que garantizar en este entorno urbano de la carretera de la Vega. Estamos muy cerca del núcleo de población de Villa del Río y hay muchas personas a que les gustaría hacer este camino de manera peatonal, tanto para acceder a las distintas instalaciones industriales como, de una manera muy especial, al tanatorio de Villa del Río".

Por su parte, el alcalde villarrense, Jesús Morales, ha explicado que "la mejora que se está realizando en esta carretera va a consistir en la creación de un acceso peatonal que va a llegar hasta el tanatorio, una infraestructura que aunque es privada presta un servicio público a todo el municipio y a la que ahora mismo solo se puede llegar en vehículo porque es una carretera estrecha y la circulación peatonal pues prácticamente es un peligro. Ya se está realizando, como se puede ver, en todo el margen derecho de la carretera y en el lado izquierdo también irá en un futuro un acerado que ahora no se puede hacer porque se está realizando la ampliación del Polígono La Vega", ha recordado.

Lorite ha hecho hincapié en que esta actuación "es un ejemplo de colaboración entre ambas administraciones para el desarrollo de una zona absolutamente necesario. Es fundamental garantizar el desarrollo de la actividad física, de la actividad peatonal y no depender exclusivamente de los vehículos motorizados. Y además era básico garantizar la seguridad vial en un entorno que está transitados por vehículos pesados, por tráiler, por camiones constantemente".

CARRETERAS DE CAÑETE Y BUJALANCE

Aprovechando su visita a la localidad, Andrés Lorite ha explicado en qué punto se encuentran dos obras que afectan al Alto Guadalquivir; por un lado, la reparación parcial de la CO-4103 que conecta Bujalance con Villa del Río (600.000 euros), y, por otro, la reparación de la CO-5104 de Villa del Río a Cañete de las Torres , cuyo presupuesto alcanza los 630.000 euros.

Lorite ha anunciado que "estamos culminando dos actuaciones que creo que son de especial importancia. Una en la carretera que une Cañete de las Torres con Villa del Río, que además sirve no solamente para que muchas personas tengan acceso a sus explotaciones agrarias sino también para acceder a la autovía, la A4, la autovía de Andalucía, siendo su salida natural hacia esta. Se está haciendo una reparación importante con un presupuesto de 600.000 euros".

De igual modo, ha continuado, "también estamos actuando en otra carretera que también conecta con la A4, en este caso desde Bujalance, una obra que cuenta con un presupuesto de 630.000. Estamos hoy hablando de tres actuaciones en el término municipal de Villa del Río que totalizan en torno a 1,3 millones de euros lo cual pone de manifiesto la apuesta de la Diputación de Córdoba y de este gobierno por las comunicaciones, por las conexiones vía carretera en la comarca del Alto Guadalquivir".

En definitiva, ha subrayado Lorite, "estamos respondiendo a una demanda de los ayuntamientos porque había cuestiones peligrosas en materia de seguridad vial y en lo que tiene lo que tiene que ver con el estado de de la carretera, no solamente con el firme, sino también con el drenaje transversal y con el drenaje longitudinal".

En la CO-4103 de la A-306 de Bujalance a Villa del Río el tramo objeto de reparación se ubica entre el p.k. 1+900 y el p.k 4+800, es decir, en torno a 3 kilómetros. En este tramo el firme se presentaba deformaciones tanto en el perfil longitudinal como transversal. También existían deficiencias en cuanto al drenaje longitudinal existiendo cunetas erosionadas y cunetas colmatadas por tapones y falta de pendiente.

En cuanto a la CO-5104, carretera de carácter agrícola que da acceso a explotaciones olivareras y pone en comunicación los municipios de Cañete de las Torres y Villa del Río, se ha actuado entre el p.k 1+200 y 8+800 (en 7,6 km). El firme presentaba deformaciones siendo la capa de rodadura la que estaba en peor estado.

Las actuaciones realizadas han consistido en la mejora del drenaje longitudinal y transversal, la protección de taludes con escollera, la mejora del firme y también la renovación de la señalización vertical. Próximamente se realizará el pintado de las marcas viales del borde de calzada.