El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la Fiesta del Aceite Fresco de Cabra. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CABRA (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba, a través de Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), colabora con la decimoquinta Fiesta del Aceite Fresco de Cabra, que se celebrará hasta este domingo, 22 de noviembre, en el Centro ADIE, donde se dan cita "numerosos productores, almazaras y empresarios para presentar y promocionar los primeros aceites de oliva virgen extra de la nueva campaña".

Así lo ha subrayado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien se ha desplazado hasta el municipio egabrense para participar en la apertura de la muestra destacando "el compromiso de la institución provincial con el sector oleícola y con la promoción de uno de los productos más representativos de nuestra economía y de nuestra gastronomía, que se ha ido forjando durante siglos como seña de identidad de la provincia de Córdoba", según ha precisido la institución provincial en una nota.

Este encuentro, organizado por la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra (AECA), con el respaldo de la institución provincial, el Ayuntamiento egabrense y la Junta de Andalucía ofrece, además de degustaciones, la tradicional huevada popular, visitas a la Cooperativa Olivarera de Cabra, concursos gastronómicos infantiles y, como novedad, el certamen de cocina de adultos 'AOVE Chef', además del VIII Junior Chef y distintas actividades de promoción y divulgación de la cultura del aceite.

En este sentido, el máximo representante de la institución provincial ha destacado que "Cabra se convierte durante estos dos días en un magnífico escaparate de promoción de la calidad donde se mostrará la excelencia de nuestros aceites, un producto que representa, además, el esfuerzo de miles de agricultores, el talento de nuestros empresarios y el enorme potencial agroalimentario de Córdoba".

Asimismo, Fuentes ha incidido en que "la provincia de Córdoba es una auténtica potencia oleícola, con 381.000 hectáreas de olivar, más de 37.000 olivareros y una actividad que genera más de cinco millones de jornales cada año, cifras que ponen de manifiesto la importancia estratégica de este sector para nuestra economía y para el mantenimiento de la población en el medio rural".

Al hilo, el presidente ha precisado que "en 2025 exportamos aceite de oliva virgen extra por valor de 554 millones de euros, lo que nos convierte en la segunda provincia más exportadora de Andalucía, además de producir el 37% del aceite andaluz".

Para Fuentes, estos datos "son el reflejo del trabajo de un sector que ha sabido apostar por la calidad, la innovación y la excelencia, convirtiendo nuestros aceites en productos capaces de competir en los mercados más exigentes del mundo".

Además, el presidente provincial ha enfatizado el protagonismo de la Subbética cordobesa, "un territorio en el que el olivar forma parte de su paisaje, de su historia y de la propia identidad de sus municipios, además de constituir uno de sus principales motores de desarrollo económico y generación de oportunidades".

Fuentes ha insistido en que "apoyar estas iniciativas significa dar visibilidad a nuestros aceites de oliva virgen extra, acercarlos a los consumidores y abrir nuevas oportunidades comerciales, pero también reconocer el esfuerzo de quienes están detrás de cada cosecha".

Del mismo modo, ha defendido la necesidad de seguir mejorando las infraestructuras y los servicios de los municipios vinculados al olivar, al considerar que "nuestros agricultores y empresarios necesitan contar con los medios adecuados para desarrollar todo su potencial, con mejores comunicaciones, un suministro de agua fiable y unas infraestructuras que favorezcan su competitividad".

En suma, el presidente de la institución provincial ha concluido subrayando la importancia de "avanzar en investigación, sostenibilidad y adaptación al cambio climático, aprovechando el conocimiento de la Universidad de Córdoba --y el respaldo de la Junta de Andalucía-- y las oportunidades que ofrece el oleoturismo como actividad complementaria para impulsar el desarrollo económico de los municipios".