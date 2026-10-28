La Diputación de Córdoba ofrece sus medios de emergencia y atención para ayudar en el accidente de Toledo

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente. - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha ofrecido todos los medios materiales y humanos de los que dispone ante el grave accidente ferroviario acaecido en la mañana de este miércoles en la zona de Urda, en la provincia de Toledo, y ha cancelado en principio toda la actividad institucional prevista para este miércoles y jueves.

Ante la gravedad del siniestro, del que aún no hay datos definitivos sobre víctimas y heridos, "hemos decidido anular todos los actos y convocatorias de prensa previstas y hemos puesto ya a disposición del puesto de mando avanzado todos los medios humanos y materiales con los que contamos especializados en emergencias y siniestros de este tipo", ha expresado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes.

Igualmente, Fuentes ha añadido que "hemos ofrecido a los equipos que están actuando en la zona y al Consorcio de Bomberos de Toledo los medios materiales y humanos de los que dispone nuestro Consorcio Provincial de Bomberos y también nuestros expertos del grupo de intervención psicológica ante emergencias y desastres del Instituto Provincial de Bienestar Social, grupo que ya intervino en el accidente de Adamuz ofreciendo asistencia y ayuda a los familiares de las víctimas".

Por último, Fuentes ha manifestado que "estamos ya en contacto con todas las administraciones implicadas para ofrecer todo lo que esté en nuestra mano ante una desgracia de este tipo".