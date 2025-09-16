La Diputación de Córdoba premia a los jóvenes y colectivos de la provincia por su trabajo en distintos ámbitos

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, ha presentado este martes la segunda edición de los Premios Juventud Diputación de Córdoba, con cuya convocatoria se busca "reconocer la trayectoria y el esfuerzo de aquellos jóvenes y colectivos que, por la dedicación en su trabajo y su implicación personal, pongan de manifiesto su compromiso en distintos ámbitos de la sociedad".

Alguacil ha destacado que el objetivo de estos premios "es destacar la labor que han realizado los jóvenes o colectivos en el ámbito del asociacionismo, el compromiso social y el voluntariado, el emprendimiento juvenil, la cultura, la ciencia y la tecnología, el deporte, la inclusión, la igualdad y las diferentes capacidades".

La delegada de Juventud ha remarcado que "es importante dar esa visibilidad a los jóvenes de la provincia y dar un empujón económico a las familias y a ellos mismos. Tienen que ser jóvenes que destaquen en alguno de los ámbitos de la convocatoria y para presentar candidaturas habrá que rellenar un formulario y acompañar una memoria".

En este sentido, Alguacil ha apostillado que "las personas o entidades candidatas no podrán postularse a sí mismas, sino que podrán ser propuestas por cualquier persona física o entidad pública o privada, y el plazo de presentación de las candidaturas será de diez días hábiles tras la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)".

Los Premios Juventud Diputación de Córdoba 2025 se otorgan en ocho modalidades, como son Premio Juventud en el ámbito del Compromiso Social, Voluntariado y Asociacionismo; en el de la Igualdad, Diversidad Sexual y de Género; en el de la Inclusión de Personas con Capacidades Diferentes; al Mejor Expediente Académico PEvAU; en el ámbito de la Cultura, en el del Emprendimiento, en el de Ciencias y Tecnología, y en el del Deporte Joven, además de un Premio Honorífico Centro de Información Juvenil.

La cuantía de los premios es de 1.000 euros para cada una de las modalidades, con un total de 8.000 euros, a excepción del honorífico, que carece de retribución económica. Podrán optar a ellos todos los jóvenes de entre 14 a 35 años nacidos o empadronados en la provincia de Córdoba, y colectivos, entidades o instituciones públicas o privadas que destaquen en la consecución del objetivo recogido en las bases.

Para finalizar, Sara Alguacil ha avanzado que la entrega de estos premios tendrá lugar en una gala, cuya fecha y lugar aún están por concretar, y "que servirá de cierre a esta actividad tan importante para nosotros".