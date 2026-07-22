La Diputación de Córdoba recepciona la obra ganadora del Premio Especial Fundación Botí 2026, de la artista Ana López

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (segundo por la izda.), y la artista Ana López (centro) en la recepción de la obra. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido el acto de recepción de la obra ganadora del VIII Certamen de Jóvenes Creadores Emergentes Universidad Loyola Andalucía 'Premio Especial Fundación Botí', galardón que ha recaído en la obra fotográfica 'Me despertaré cuando alguien me despierte', de Ana López Martínez.

El máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha destacado el origen cordobés de la artista. En este sentido, ha indicado que "muchos creadores cordobeses viven hoy en Madrid, Barcelona, Berlín, París o cualquier otra ciudad europea porque la formación y las oportunidades profesionales les han llevado hasta allí, pero nunca dejan de ser artistas cordobeses".

Por eso, ha continuado Fuentes, "la Diputación y la Fundación Botí tienen la responsabilidad de acompañarlos allí donde estén, de seguir siendo su casa, de ayudarles a impulsar su carrera y su desarrollo fomentando ese vínculo con la tierra de la que proceden; de hecho, contamos con artistas cordobeses desarrollando proyectos con apoyo de la Fundación en distintas ciudades europeas".

"Las vocaciones artísticas no nacen sólo del talento, sino también cuando alguien confía en ellas. Ese es uno de los grandes objetivos de la Diputación, por eso llevamos tres años trabajando para impulsar a los nuevos creadores mediante becas, premios, concursos, residencias y exposiciones que reconocen su talento y les acompañan en sus primeros pasos profesionales", ha manifestado el presidente de la institución provincial.

En este sentido, Fuentes ha recordado que "la Diputación de Córdoba lleva desde finales del siglo XIX impulsando a jóvenes artistas cordobeses mediante pensiones y ayudas. Gracias a ese apoyo, hemos impulsado la carrera de artistas tan reconocidos como Tomás Muñoz Lucena, Mateo Inurria y tantos otros".

Con respecto al sentido de la obra, el delegado de Cultura, Gabriel Duque, ha explicado que "plantea una reflexión sobre la búsqueda permanente que todas las personas tenemos para lograr quiénes queremos llegar a ser. Es una obra que alude a toda una generación y que demuestra una mirada artística madura y muy personal".

El Certamen de Jóvenes Creadores Emergentes Universidad Loyola Andalucía lanzó su primera convocatoria en 2019. En el año 2024 la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí acogió en su centro de arte la exposición 'La llama sagrada del entusiasmo' y publicó el catálogo de las obras que conformaban la colección de arte joven de la Universidad Loyola.

Desde entonces la relación institucional se ha afianzado y la Fundación participa en el proceso de concesión de los premios y en la adquisición de piezas cuando son de artistas nacidos o vinculados a la provincia de Córdoba. De este modo, dichas obras pasan a formar parte de los fondos pictóricos de la Fundación.

En ediciones pasadas el Premio Especial Fundación Botí fue concedido a las artistas Celeste Fernández Moncada, con su obra 'Handwritten Poem', y a Laura Jing Ortiz, con su obra 'Entre paredes'. A la edición de 2026 se presentaron 123 obras y 24 resultaron finalistas.