La Diputación de Córdoba reivindica PAXERA como escaparate del Pedro Ximénez y del marco Montilla-Moriles

La Diputación reivindica PAXERA como escaparate del Pedro Ximénez y del marco Montilla-Moriles - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

MONTEMAYOR (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba ha mostrado su respaldo a PAXERA 2026, la feria sectorial que se celebra en Montemayor con el apoyo de la administración provincial hasta este domingo y que este año amplía su dimensión con la celebración del I Concurso Nacional de Vinos Dulces, Especiales y Vermut, una iniciativa que ha permitido reunir a bodegas y profesionales procedentes de distintos puntos de España.

La diputada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno, que participó la tarde del viernes en la inauguración de PAXERA, ha subrayado "el trabajo y la ilusión de los promotores de esta feria, que han sabido hacer crecer una iniciativa vinculada a un producto profundamente cordobés y, al mismo tiempo, abrirla a nuevas posibilidades".

"El Pedro Ximénez es un producto extraordinario, una joya de nuestra gastronomía, pero lo más interesante es todo lo que hay detrás de una botella: la uva, la pasificación al sol, las bodegas y un paisaje que forma parte de nuestra identidad", ha señalado Moreno.

La diputada ha destacado el carácter diferencial de Montemayor, que cuenta con la mayor extensión continua de uva pasa de Europa, y ha señalado que PAXERA "tiene el acierto de contar esa historia desde el territorio, vinculando directamente el Pedro Ximénez con el paisaje, la tradición y las personas que mantienen viva esta actividad".

La Diputación de Córdoba, según ha explicado la diputada, participa en PAXERA a través de Iprodeco, dentro de su estrategia de promoción de los productos agroalimentarios cordobeses y de apoyo a iniciativas capaces de generar actividad económica y turística en los municipios a través de la marca Sabor a Córdoba.

"Desde la Diputación tenemos que estar al lado de quienes se mueven, de quienes tienen una idea y trabajan para hacerla crecer. PAXERA es un buen ejemplo porque detrás de la feria hay un producto, pero también agricultores, explotaciones, bodegas, empresas, profesionales y todo un territorio", ha subrayado Moreno.

La diputada ha incidido en que la promoción del Pedro Ximénez "no consiste únicamente en promocionar un vino, sino en dar a conocer Córdoba a través de lo que produce y de la gente que lo hace posible".

UN SALTO DE ESCALA

Auxiliadora Moreno ha destacado la incorporación este año del I Concurso Nacional de Vinos Dulces, Especiales y Vermut, en el que han participado 50 muestras de bodegas llegadas de territorios como Asturias, Baleares y Canarias, además de Andalucía, y cuyo jurado está integrado por profesionales de la compra, distribución, sumillería, restauración, comunicación y universidad.

"PAXERA está creciendo y este concurso supone un paso importante. Durante estos días Montemayor deja de ser únicamente un punto de encuentro local para convertirse también en un lugar de encuentro para profesionales y bodegas de distintos lugares de España", ha afirmado.

La diputada ha felicitado también a todos los premiados en esta primera edición y, especialmente, a las bodegas cordobesas que han conseguido tres de los cuatro máximos reconocimientos, los Gran Oro: Cooperativa La Aurora de Montilla, por su Solera 1981 PX; Bodegas Doblas de Moriles, por su Doblas PX, y Bodegas Pérez Barquero de Montilla, por su vermut.

Moreno ha destacado que "es una magnífica noticia que el primer concurso nacional de PAXERA reconozca de esta manera la calidad de nuestros vinos y que tres de los cuatro grandes premios se queden en Córdoba".

"Es también una muestra de que tenemos producto, conocimiento y bodegas capaces de competir al máximo nivel", ha añadido. Para la diputada, el reto ahora es "seguir consolidando ese camino y conseguir que PAXERA tenga cada vez mayor reconocimiento nacional". "Cuando una iniciativa nace desde un municipio, pero consigue atraer talento, profesionales y empresas de fuera, está demostrando que el territorio tiene mucho que ofrecer", ha agregado.

La presencia de Moriles como municipio invitado y la participación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles refuerzan además la dimensión territorial de la feria. "PAXERA habla de Montemayor, pero también habla de todo un Marco, de sus pueblos, de sus bodegas, de su gastronomía, de su patrimonio y de un paisaje que merece ser conocido", ha señalado Moreno.

La programación de PAXERA combina durante estos días actividad profesional y comercial, catas, degustaciones, talleres de venencia, gastronomía, visitas a viñedos, patrimonio y propuestas familiares, favoreciendo esa conexión entre producto, territorio y turismo.