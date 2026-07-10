La Diputación de Córdoba se suma al dolor por las víctimas y heridos del incendio de Almería y ofrece su colaboración

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), encabeza el minuto de silencio a las puertas del Palacio de la Merced por las víctimas del incendio de Almería. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Adolfo Molina, y miembros de la Corporación provincial, ha encabezado este viernes un minuto de silencio a las puertas del Palacio de la Merced para mostrar sus condolencias por las víctimas y los heridos del incendio acaecido en Los Gallardos (Almería), en el que han perdido la vida al menos once personas, y ha ofrecido su colaboración.

El máximo representante de la institución provincial ha manifestado que "este tipo de situaciones nos tienen que seguir haciendo recapacitar a todos sobre la importancia que tiene prevenir el fuego, ante el cual todo lo que hagamos es poco".

En ese sentido, ha abundado en que hay que "hacer caso de los servicios de emergencia. Ahora estamos con las víctimas, estamos con los familiares, nosotros lo hemos vivido hace poco tiempo y nos ponemos en su lugar. Tenemos por el momento once víctimas, según lo que comentaba el presidente de la Junta de Andalucía, esta mañana, posiblemente sean 12, pero también hablaba de que hay desaparecidos".

Por todo ello, ha continuado Fuentes, la Diputación de Córdoba se solidariza "con la tierra de Almería y reconoce la labor de los operativos de emergencia", a los que ha mostrado su recnoocimiento, pues esos trabajadores, operarios de emergencia y de la fuerza civil del Estado y, sobre todo, del Infoca "se dejan el alma para prevenir, pero también para evitar más tragedias".

Salvador Fuentes ha aprovechado la ocasión para incidir en la precaución y en la necesidad de atender a los mensajes de las autoridades pertinentes, resaltando la importancia de "aprender del dolor de esas familias para que todos hagamos lo posible para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, que prestemos atención a las administraciones, a la Junta de Andalucía cuando da esos consejos para evitar fuegos".

El presidente provincial ha insistido en que "estamos con el dolor de las familias y también con el esfuerzo y el trabajo de nuestros operarios de emergencia, a los que tenemos que agradecer el esfuerzo y el trabajo para que estas cosas se eviten en la medida de lo posible".

Finalmente, Fuentes ha ofrecido toda la ayuda posible de la Diputación de Córdoba, tanto de efectivos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios como de medios materiales. La puerta principal del Palacio de la Merced ha acogido la concentración silenciosa en señal de apoyo a las familias de las víctimas y a toda la provincia de Almería.