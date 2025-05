La Diputación de Córdoba se suma al homenaje a la figura de Domingo Echevarría con la celebración de un acto

Lorite (izda.), en la presentación del II In Memoriam Domingo Echevarría.

Lorite (izda.), en la presentación del II In Memoriam Domingo Echevarría. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos de la Diputación de Córdoba será, una vez más, el escenario que acogerá, el próximo 7 de mayo, el II In Memoriam Domingo Echevarría, un acto promovido por el Club Calerito, con el respaldo de la institución provincial y que tendrá por título en esta edición 'Entre poesía y guitarra'.

Al respecto, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, ha ensalzado a Domingo Echevaría, "una figura del más alto nivel en el ámbito cultura, taurino y literario, cuyo reconocimiento es un acto de justicia y a la altura del personaje homenajeado, por todo lo que ha significado y sigue significando para nuestra provincia". El diputado ha agradecido al Club Calerito "la oportunidad de hacernos partícipe de un tributo tan merecido como éste".

Además, Lorite ha insistido en que "la Diputación de Córdoba tiene entre sus compromisos fundamentales el apoyo a iniciativas culturales que nacen desde el corazón del pueblo, desde entidades como este club, que lleva décadas trabajando por mantener vivas nuestras raíces".

Por su parte, el presidente del Club Calerito, Juan de Dios Martínez, ha resaltado que "este In Memoriam es algo más que un tributo, es un compromiso con la memoria, con la cultura popular y con quienes dedicaron su vida a engrandecerla".

"Domingo Echevarría fue un amigo, un referente, un creador incansable. Su amor por Córdoba, por el flamenco, por la literatura, por la tauromaquia y por las pequeñas cosas cotidinas que dan sentido a la vida, marcó una generación y dejó una huella indeleble en todos lo que tuvimos la suerte de conocerlo", ha añadido.

Del mismo modo, Martínez ha señalado que "este acto será una noche de música, poesía, emoción contenida y arte. Un espacio para la palabra, pero también para el silencio respetuoso que nace del recuerdo". Para finalizar, ha subrayado que "homenajear a Domingo es también homenajear a una Córdoba que no se rinde, que sigue creando, que cree en su gente, en su arte y en su legado".

Finalmente, Ángel Olmo, miembro del Club Calerito, ha insistido en que "la intención de este acto no es otra que la de reivindicar de una forma contundente y clara que las figuras importantes de Córdoba no pueden pasar desapercibidas. Este es el caso de Domingo Echevarría, un personaje que no puede pasar de puntillas, porque ha dejado una huella memorable en todos nosotros".

El acto contará con la participación artística de Rafael Trenas a la guitarra flamenca y la bailaora Estela Fuentes, y será también el pistoletazo de salida simbólico del año cultural del Club Calerito, que en 2025 entregará su 49 Oreja de Oro al novillero triunfador de la Feria de Córdoba.

En la primera parte del acto se escucharán textos escogidos del propio Domingo Echevarría. En paralelo, se estrenarán dos poemas inéditos del poeta Rafael Gimeno Peinado, escritos expresamente para este homenaje, que se escucharán por primera vez el día 7 de mayo.