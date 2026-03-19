Diputación de Córdoba se suma al proyecto 'Mujeres con Raíz', propuesta que alcanzará a siete municipios de la provincia

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (izda.), en la foto de familia en la presentación del proyecto 'Mujeres con Raíz'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha acogido el acto de presentación del proyecto 'Mujeres con Raíz', iniciativa que nace en Palma del Río y tendrá repercusión en siete municipios de la provincia cordobesa y otros once pertenecientes a Sevilla.

En relación con esta propuesta y en rueda de prensa, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha señalado que "una vez más" se evidencia "el éxito de la colaboración público-privada" con la puesta en marcha de un proyecto que "permite dotar de herramientas a las mujeres para que puedan desarrollar su talento en su tierra".

Según ha expresado Fuentes, "el objetivo de 'Mujeres con Raíz' no es otro que frenar el despoblamiento rural, impulsar el emprendimiento y generar oportunidades laborales y sociales en el territorio, poniendo el foco en el talento femenino de los pueblos".

"Durante tres años, este programa plantea una intervención integral que combina formación, emprendimiento, inclusión social y digitalización", ha señalado el presidente, que ha detallado que se trata de "una iniciativa que adopta un enfoque interterritorial, favoreciendo la generación de redes y sinergias".

En definitiva, ha concluido, "un proyecto pionero en la provincia que nace con una clara vocación de continuidad y con el foco puesto en el talento de la mujeres de la provincia, porque cuando una mujer permanece en el territorio, su entorno crece".

Por su parte, la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha hecho hincapié "en lo ilusionante de una propuesta que permitirá dotar de oportunidades a las mujeres de nuestros pueblos con una continuidad temporal".

Además, la primera edil palmeña ha remarcado que "'Mujeres con Raíz' ayuda a hablar de presente, pero sobre todo a poner la vista en el futuro y hacerlo a través de la formación, la innovación o capacitación digital".

Del mismo modo, la gerente de Fundecor, María Ángeles Mellado, ha insistido en que "este programa lleva a hablar directamente de territorio" y lo hace "con cinco líneas de actuación dirigidas a cinco colectivos específicos como son jóvenes, mujeres emprendedoras, colectivos vulnerables, pymes y mayores".

Mellado ha afirmado que "en Córdoba participarán en esta propuesta, junto a Palma del Río, las localidades de Fuente Palmera, Posadas, Hornachuelos, Almodóvar del Río, Fuente Carreteros, Guadalcázar y La Rambla".

Por otro lado, la delegada de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha remarcado que el objetivo de esta iniciativa es "contribuir a la lucha contra el despoblamiento", a la vez que se apuesta por "la cohesión social y la generación de oportunidades en las zonas rurales" de la provincia de Córdoba.

Entretanto, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba, Rosario Alarcón, ha puesto de manifiesto que "el IAM está trabajando por ayudar a todas la mujeres en cualquiera de sus facetas, circunstancias y sus necesidades", siguiendo el camino marcado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Por último, la delegada en Andalucía de la Fundación La Caixa, Yolanda López, ha resaltado que, dentro del "compromiso" de la entidad "con la igualdad y el desarrollo rural", se impulsa 'Mujeres con Raíz', un proyecto que supone "un paso firme" para conseguir "un territorio mucho más inclusivo y sostenible", y ha asegurado que "dentro de tres años", cuando finaliza el proyecto, se podrán ver los cambios.