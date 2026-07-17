La Diputación de Córdoba termina en Montoro la obra de conexión de los aparcamientos de calle Jardín con calle Agua

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite (cuarto por la izda.), y la alcaldesa, Lola Amo (quinta), en el acto de recepción de las obras. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

MONTORO (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha asistido en el municipio de Montoro al acto de recepción del proyecto 'Conexión de los aparcamientos de la calle Jardín con la calle Agua', una actuación enmarcada en el Plan Provincial de Obras y Servicios de competencia municipal 2020-2023 que ha contado con un presupuesto de inversión de 629.381 euros.

Lorite, que ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, Lola Amo, ha recordado que el objetivo de esta actuación era "dar continuidad a la red viaria peatonal y de tráfico rodado de los aparcamientos con la calle Agua, siempre según el Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico de Montoro".

Además, ha continuado el delegado provincial, había que "buscar la integración paisajística de la intervención con la imagen urbana y los lienzos de muralla existentes en la cota superior", al tiempo que se aprovechaba "el bajo rasante generado por la zona verde".

Finalmente, ha explicado Lorite, "la actuación ha quedado definida por un tramo sensiblemente horizontal que une la plataforma alta de los aparcamientos ya ejecutados con el ensanche de la calle Agua; se trata de un tramo serpenteante para adaptarse a la topografía y suavizar las pendientes".

"Además, a ese tramo se le adosa un segundo brazo de gran pendiente para unir la plataforma inferior de los aparcamientos de la calle Jardín con la parte superior, de manera que permite la continuidad de los recorridos. En el tramo principal se generan ocho nueve plazas de aparcamiento cubiertas", ha subrayado Lorite.

Las obras han sido ejecutadas por Argonsa SA contando con aportación municipal y una inversión total de 629.381 euros. Se ha actuado sobre una superficie de 722 metros cuadrados.