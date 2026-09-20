La Diputación de Córdoba transfiere los 20,6 millones del Plan Invierte a los consistorios

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha completado el pasado viernes 18 la transferencia de la práctica totalidad de las partidas correspondientes al Plan Diputación Invierte 2026, dotado con 20,6 millones. Así lo ha informado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, quien ha añadido que "a pesar del retraso este año en su aprobación, la Tesorería provincial ha conseguido adelantar el pago efectivo cinco días con respecto al ejercicio anterior". El plan ha podido ser desbloqueado el pasado 25 de marzo, cuando se aprobó el presupuesto de la Diputación que presentó el Grupo Popular tras llegar a un acuerdo con IU.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asegurado que "nos encontramos ante un plan que viene a reforzar y garantizar los servicios públicos municipales, además de hacer frente a la reparación de las infraestructuras afectadas por el tren de borrascas que afectó a la provincia a principios de año". Según ha concretado la institución provincial en una nota, en total, el plan Diputación Invierte nos permitirá financiar un total de 784 actuaciones en 76 ayuntamientos, cuatro ELAs y diez mancomunidades de la provincia.

Así, el presidente ha destacado la importancia de la colaboración institucional en este proceso. De este modo, ha apuntado que "se ha realizado un trabajo conjunto y en colaboración con los alcaldes y alcaldesas de la provincia, junto con el servicio de Asistencia Económica de la Diputación, una cooperación esencial que nos ha llevado a poner en marcha un plan en tiempo récord y que los ayuntamientos cuenten con las partidas necesarias para el desarrollo de sus proyectos".

Fuentes ha resaltado que "desde 2024 se ha aumentado el gasto de inversión en 12 puntos porcentuales, variando así la tendencia de ejercicios anteriores. Además se ha incrementado el crédito disponible entre 2023 y 2026 en un 26,4%, pasando de 16,3 a 20, 6 millones de euros".

Los proyectos financiados dentro del Plan Diputación Invierte 2026 dispondrán de un plazo de ejecución de 18 meses, que se extiende desde enero de 2026 hasta el 30 de junio de 2027. Las 784 intervenciones aprobadas en la provincia se dividen en cinco grandes áreas de gasto. Servicios públicos básicos, que suma 8.056.013,98 euros para 275 proyectos relacionados con alcantarillado, agua, residuos sólidos urbanos, limpieza, medio ambiente o seguridad.

En Bienes públicos preferentes se destinan 7.690.257,55 euros para 319 iniciativas en instalaciones deportivas, protección patrimonial, cultura y educación. En Actuaciones de carácter económico se han consignado 2.068.189,23 euros para 79 proyectos en los que se contemplan "acciones dirigidas a la promoción turística, a la reparación de caminos de titularidad municipal, al desarrollo empresarial y a acciones de comercio", ha apuntado el presidente. El eje Actuaciones generale reúne 90 proyectos con una asignación de 1.871.002,02 euros mientras que Protección y promoción social financia 31 proyectos con un presupuesto de 910.178,02 euros.