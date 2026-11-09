La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación, Marta Siles, en la presentación de las Jornadas de Patrimonio Barroco. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba vuelve a organizar las Jornadas de Patrimonio Barroco entre el 16 y el 21 de noviembre, programa que en esta sexta edición, y como en ediciones anteriores, propone un recorrido completo por el universo artístico, histórico y simbólico del Barroco, a través de conferencias, representaciones teatrales, conciertos, visitas guiadas y teatralizadas, así como actividades académicas destinadas tanto al público especializado como al general.

En rueda de prensa, la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la institución provincial, Marta Siles, ha destacado que "estas jornadas se presentan como una apuesta por la difusión y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de nuestra provincia. Ofrecen, además, la oportunidad de disfrutar de un programa de actividades culturales concebido para evocar el esplendor del Barroco, una época cuyo espíritu artístico y arquitectónico sigue presente en la Palacio de la Merced y en numerosos monumentos, manifestaciones artísticas y tradiciones de los municipios de la provincia".

Siles ha insistido en que esta propuesta "busca no solo acercar al público a una etapa fundamental de nuestra historia, sino también fomentar el conocimiento, la valoración y la conservación de un patrimonio que constituye una parte esencial de nuestra identidad".

Las jornadas se abrirán el lunes 16 a las 18,30 horas, en la Iglesia del Palacio de la Merced, donde se celebrará el acto inaugural oficial de las jornadas, seguido de una jornada académica titulad 'Fe, poder y representación: la religiosidad popular en la Córdoba del Barroco'.

Por la tarde, se presentarán cuatro ponencia sobre 'Estética barroca y mensaje tridentino en la celebración religiosa', a cargo de Jesús María Ruiz Carrasco; 'Cofradías y cortejos procesionales en la Córdoba del Barroco', presentada por Antonio Capdevila Gómez; 'Pleitos, poder y devoción. Los conflictos de las cofradías cordobesas en la Edad Moderna', por Juan Carlos Jiménez Díaz; y 'Vestigios del Barroco en la procesión oficial del Santo Entierro en el siglo XIX', a cargo de Enrique Pastor. La jornadas serán coordinadas por el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, Jesús María Carrasco.

El martes 17, el público podrá disfrutar de una visita guiada teatralizada por los espacios barrocos del Palacio de la Merced, a cargo de Francisco Mellado, con dramatización interpretada por Elizabeth González. La actividad permitirá al visitante adentrarse en la atmósfera del Barroco mediante una experiencia inmersiva en la que historia, arte y teatro se entrelazan. Ese mismo día, a las 20,00 horas, habrá un concierto de polifonía barroca bajo el título 'Claroscuro sonoro', a cargo del coro Cantabile, quien traerá una propuesta musical que explora los contrastes expresivos de algunos de los grandes maestros del Barroco.

El miércoles 18, la jornada comenzará con una visita guiada a Carcabuey, a lo largo de la cual se recorrerán algunos de los principales monumentos del Barroco de esta localidad subbética cordobesa, como la Iglesia de la Asunción, Iglesia de San Marcos, Ermita del Castillo, Ermita de Santa Ana, Templete Virgen de la Angustias o la Fuente del Pilar.

Ese mismo día y pensando en el público infantil, se ofrecerá en la Iglesia del Palacio de la Merced un concierto didáctico 'La música barroca', a cargo de Tararea Laboratorio Musical, que acercará a los más pequeños los instrumentos, ritmos y formas musicales característicos de la época.

Por la tarde, una nueva visita guiada teatralizada a los espacios barrocos del Palacio de la Merced y a continuación, a las 20,00 horas, la Iglesia acogerá el concierto barroco 'El legado musical de las misiones jesuítas en Bolivia: 300 años después... Continúa', a cargo de la Orquesta de Cámara de la Cámara de la Chiquita (Bolivia), bajo la dirección de Claros Urquiza.

El programa recupera el patrimonio musical surgido en las misiones jesuitas de América del Sur, donde la tradición europea se fusionó con las culturas indígenas, dando lugar a un repertorio de gran riqueza histórica y artística. La actuación permitirá descubrir la vigencia de estas composiciones y su papel en la conservación de la memoria musical que los jesuitas dejaron en Bolivia en el siglo XVIII.

El jueves 19, el escenario se traslada a Priego de Córdoba, donde habrá una visita guiada a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la Iglesia de San Pedro de Alcántara, la Iglesia de San Francisco, Ermita de la Aurora y la capilla de la Virgen de las Angustias.

Por la tarde, la Iglesia del Palacio de la Merced acogerá el concierto Barroco 'Leyendas barrocas', un programa integrado por cuatro obras inspiradas en cuentos, leyendas e historias. Entre las piezas que se podrán escuchar, destaca la célebre composición 'El trino del diablo', de Giuspeppe Tartini (1962- 1770). La interpretación correrá a cargo de la Camerata Gala, bajo la dirección de Alejandro Muñoz.

VISITA A LUCENA

El viernes 20 se llevará a cabo una visita a Lucena, al Santuario de Nuestra Señora de Araceli, Parroquia de San Mateo, Iglesia de los Franciscanos, Portada de la Iglesia de San Juan de Dios. Palacio de los Condes de Santa Ana. Por la tarde, el concierto barroco 'El legado musical de las misiones jesuitas en Bolivia: 300 años después... continúa' y a continuación, en la Iglesia de la Merced, la representación del Auto Sacramental 'El Santo Rey Don Fernando', de Pedro Calderón de la Barca, obra fechada en 1671, a cargo de Loyola Teatro.

Las jornadas concluirán, el 21 de noviembre, con una programación que combinará patrimonio y música barroca. El acto de clausura se celebrará a las 20,00 horas con un concierto donde se interpretará 'Nisi dominus de Zelenka y magnificat en sol mayor de telemann', a cargo de Ensemble y Coro Averroes de la Universidad de Córdoba, bajo la dirección de Marco Antonio García de Paz.

Con el fin de facilitar la asistencia del público a las representaciones teatrales y conciertos, la entrada será libre hasta completar aforo. Únicamente será necesaria inscripción previa para participar en las visitas guiadas, la actividad infantil y las visitas programadas a la provincia, trámite que podrá realizarse a través de la página web de la Diputación de Córdoba, a partir de mañana 10 de noviembre.

El desplazamiento a las actividades programadas en la provincia se realizará en autobús, con salida desde la sede de la Diputación a las 08,30 horas y regreso previsto a las 14,30 horas.

PROGRAMA RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA DIPUTACIÓN

Este programa ha sido creado para recuperar y difundir piezas destacadas de los fondos provinciales. En el año 2025 se ha llevado a cabo la restauración de las obras 'Adoración de los Magos', óleo sobre lienzo de autor anónimo fechado en el siglo XVII; 'Ecce Homo', óleo sobra tabla del siglo XVII; 'San Acisclo' y 'Santa Victoria', óleo sobre lienzo del siglo XVII, ambos atribuidos a Juan de Valdés Leal; 'San Pedro' y 'San Pablo', también del siglo XVII, de un seguidor de Antonio del Castillo; 'Santa Ana con la Virgen niña' (1878), de Juan Manuel Cazalilla. Así como la escultura 'Niño Jesús Pasionista', imagen anónima de finales del siglo XVIII.

El programa incluye la restauración de 'Sin Trabajo', óleo sobre lienzo (1888) de Rafael Romero de Torres; 'Arcángel San Rafael', de Rodríguez Santos, óleo sobre lienzo (1863); 'San Rafael y Tobías', de Antonio del Castrillo, siglo XVII; 'Transverberación de Santa Ana Teresa', óleo sobre lienzo, anónimo del siglo XVIII. Así como la escultura de San José, obra anónima fechada en el siglo XVIII.

Siles ha resaltado que "el programa de restauración se ejecuta contratando las distintas restauraciones a profesionales especializados, que se seleccionan en concurso público, lo que contribuye a fortalecer el tejido profesional de artistas y artesanos de la provincia".