Diputación defiende ante empresarios de Los Pedroches la necesidad de ampliar capacidad eléctrica en el norte de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en el encuentro con empresarios de la comarca de Los Pedroches. - DIPUTACION DE CÓRDOBA

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este jueves a Pozoblanco donde ha mantenido un encuentro con empresarios de la comarca de Los Pedroches en el que ha defendido "la necesidad de ampliar la red eléctrica en el norte de la provincia para eliminar un déficit de capacidad energética que condiciona el futuro industrial y el desarrollo económico de toda la zona", después de que el Gobierno central "haya dejado a la zona norte fuera de su planificación energética".

Así lo ha manifestado Fuentes, quien ha recalcado que sobre esta reivindicación "existe un consenso entre las instituciones y los principales agentes económicos y sociales de la provincia, como lo demuestra la firma de una declaración conjunta en la que se ha solicitado al Gobierno que se incorpore a la planificación eléctrica nacional las infraestructuras necesarias para garantizar el desarrollo industrial y económico de" las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.

"Debemos romper la brecha energética que afecta a las zonas rurales que, como en este caso, implica a dos territorios con un enorme potencial de desarrollo con lo que la no inclusión de estas medidas puede suponer un freno al desarrollo económico de esta zona", ha añadido Fuentes.

Para el máximo responsable de la institución provincial "es necesario insistir en la urgencia de unas medidas que deben garantizar unas infraestructuras modernas, suficientes y equilibradas que permitan atender a una demanda creciente en ambas comarcas, de forma que también sirva para atraer futuras inversiones".

Fuentes ha defendido que "necesitamos energía, pero también agua y grandes corredores para garantizar el futuro económico de la zona norte de la provincia". En este sentido, ha insistido en la necesidad de "conectar de forma definitiva los embalses de La Colada y Sierra Boyera, porque al menos dos pantanos tienen que estar conectados, y sino apelaremos a Puente Nuevo, porque no puede volver a ocurrir lo que pasó hace dos años cuando se tuvo que abastecer de agua potable a la gente mediante cisternas".

Igualmente, ha defendido la conversión en autovía de la N-432 que une Badajoz con Granada, "del que llevamos más de 30 años reclamando la ejecución de este gran corredor estratégico. Estamos hablando de una infraestructura palanca de desarrollo muy importante para la zona norte de Córdoba".

Por otra parte, Fuentes ha aprovechado el encuentro para volver a mostrar el apoyo de la Diputación de Córdoba a la DOP del ibérico de Los Pedroches y ha recalcado que "hemos iniciado una estrategia para entablar medidas conjuntas para defender la producción tradicional extensiva de la dehesa cordobesa frente a la perdida de calidad que supondría la reforma de la DO de Guijuelo".