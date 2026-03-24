La Diputación invita a participar en la carrera '#SomosAzul' de Autismo Córdoba

Presentación de la Carrera Popular Nocturna '#SomosAzul 2026'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha sido el escenario elegido para dar a conocer la V edición de la Carrera Popular Nocturna '#SomosAzul 2026', evento que tendrá lugar el sábado 11 de abril, habiéndose convertido en una de las citas solidarias más reconocibles de la capital cordobesa.

La presentación de esta cita deportiva ha contado con la delegada de Derechos Sociales, Irene Aguilera; el responsable de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín; la presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez; el responsable de Inclusión Social del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, y el presidente de la empresa municipal del aguas (Emacsa), Daniel García-Ibarrola.

En relación con '#SomosAzul', Aguilera ha hecho hincapié en que "más allá de su dimensión deportiva, se plantea como una gran acción de sensibilización social en torno al Trastorno de Espectro del Autismo (TEA), en homenaje a las personas y familias que conviven con esta realidad".

Así las cosas, se volverá "a recorrer el centro histórico de la capital y iluminando la ciudad con un mensaje de inclusión, compromiso colectivo y apoyo a las personas con autismo", ha matizado Aguilera.

Por su parte, el delegado de Deportes de la Diputación, Antonio Martín, ha señalado que "el objetivo es que la ciudadanía participe en una experiencia compartida que combina deporte, visibilidad y solidaridad".

Según ha expresado Martín, "la prueba tendrá una distancia de 6,5 kilómetros y se podrán completar corriendo o caminando, facilitando la participación de todo tipo de público".

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha puesto de relieve que la empresa municipal lleva colaborando con esta carrera "desde que se inició" y ha afirmado que lo seguirá haciendo "en el futuro", porque Emacsa y Autismo Córdoba "comparten los mismos valores".

Entretanto, el responsable de Inclusión Social del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, ha señalado que "parece que la sociedad está empezando a entender de que va" la discapacidad, y Autismo Córdoba "dió con la tecla para canalizar el mensaje" a través de esta carrera, que es "una fiesta que vale millones y en la que participan familias de todos los perfiles".

La presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez, ha recordado que "la Carrera Popular Nocturna '#SomosAzul' se enmarca en los actos de celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo que se celebra cada año el 2 de abril".

Suárez ha remarcado que "en torno a esta fecha, edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo se iluminan dentro de la campaña internacional 'Light It Up Blue (LIUB)', una iniciativa de sensibilización global a la que se suma Autismo Córdoba". Así, la carrera "forma parte de este movimiento de concienciación ciudadana".

Para Autismo Córdoba "es importante seguir reforzando '#SomosAzul', una campaña consolidada en Córdoba que cumple cinco años de recorrido y que cuenta con el reconocimiento social e institucional, convirtiéndose en un proyecto común de sensibilización e inclusión", ha apostillado Suárez.

La presidenta de Autismo Córdoba ha afirmado que con esta presentación se da "a conocer tres elementos de este evento de ciudad, la camiseta azul, porque cada camiseta representa el respaldo de una persona a las familias; el spot que conciencia sobre el verdadero significado de '#SomosAzul', y su circuito, que como cada año atraviesa espacios emblemáticos de la ciudad".

Las inscripciones ya están abiertas en la web oficial de la campaña: 'https://somosazul.autismocordoba.org/carrera-solidaria-somos...'. Se pueden también adquirir dorsales solidarios para contribuir a la labor de Autismo Córdoba.