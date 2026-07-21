Diputación presenta el libro solidario 'Visi, mi mariposa de colores' para impulsar la investigación del cáncer cerebral

Presentación del libro solidario 'Visi. Mi mariposa de colores'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha acogido la presentación del libro solidario 'Visi, mi mariposa de colores', una obra de José Luis Mantas, presidente de la Asociación de Pacientes de Tumores Cerebrales y del Sistema Nervioso Central, Astuce Spain, cuyas donaciones se destinarán de manera íntegra a la financiación del proyecto de investigación científica 'OligoSpain'.

La delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, ha manifestado que "este acto es una muestra más del compromiso firme de la Diputación de Córdoba por apoyar e impulsar el tejido asociativo y las iniciativas contra el cáncer".

Asimismo, la delegada provincial ha reiterado la suerte de haber nacido en Córdoba, donde están "los mejores médicos e investigadores", además de contar "con una asociación a nivel estatal", por lo que hay que "ser conscientes de la importancia que eso tiene", y la institución provincial está "para ayudar en todo lo que sea posible".

Con respecto al libro, Aguilera ha destacado la capacidad que ha tenido el autor, José Luis Mantas, "de desnudarse en un momento especialmente vulnerable, y de no modificar nada de lo que escribió en esa fecha, cómo ha explicado el autor en su intervención, y en ese detalle radica la belleza y la importancia en no cambiar nada de lo que escrito con la visión del José Luis de hoy".

Por su parte, José Luis Mantas ha explicado que empezó a escribir el libro con un doble propósito paliar los efectos de la cirugía a la que había sido sometido y en segundo lugar para servir como impulso para la investigación.

En la presentación han intervenido también la portavoz de Astuce y esposa de Mantas, Visitación Ortega, la directora general de Salud y Prevención de la Universidad de Córdoba y los doctores Raúl Luque y Juan Solivera que han expuesto los objetivos de 'OligoSpain'.

Además han estado presentes, Jesús Morales, el alcalde de Villa del Río, ciudad natal del autor; Emilio Muñoz, teniente coronel jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba; Auxiliadora Cabanas, presidenta de AECC Córdoba, y Manuel Meléndez y Rocío Hidalgo, fundadores de Astuce.

PROYECTO 'OLIGOSPAIN' Y 'ASTUCE SPAIN'

El proyecto 'OligoSpain' es una investigación que se centra en el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas y líneas de tratamiento eficaces para el oligodendroglioma, un tipo de cáncer cerebral minoritario que afecta en su mayoría a adultos jóvenes y a pacientes en edad pediátrica.

Esta iniciativa está coliderada por el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y la Universidad de Córdoba, con el respaldo del Hospital Reina Sofía. Los especialistas han explicado cómo se enfocarán las próximas jornadas científicas y encuentros de trabajo del proyecto, consolidados gracias a iniciativas ciudadanas y solidarias como la de este libro.

La Asociación de Pacientes de Tumores Cerebrales y del Sistema Nervioso Central, Astuce Spain, agrupa a pacientes, familiares y entorno más cercano para proporcionar apoyo, visibilidad y representación.

Entre sus objetivos están dar a conocer estos tipos de cáncer, con especial énfasis en aquellos que aún carecen de ensayos clínicos y líneas de investigación adecuadas; el fomento, la organización y el desarrollo de jornadas de estudio, análisis y actualización de los tumores cerebrales; servir de punto de encuentro e información para los pacientes con tumores cerebrales y crear vínculos con universidades y centros de investigación, para la colaboración en estudios y desarrollo de vías que hagan más fáciles la integración de estos pacientes.

El libro se puede adquirir en la página web de la asociación 'https://astucespain.org/'.