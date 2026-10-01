Fuentes destaca la importancia del sector alfarero para el desarrollo económico y social de La Rambla (Córdoba)

Inauguración de EnBarro - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

LA RAMBLA (CÓRDOBA), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado este jueves en La Rambla en el acto de inauguración de una de las ferias con mayor tradición en la provincia, EnBarro, Feria de la Alfarería y la Cerámica, iniciativa que celebra su 96ª edición y podrá visitarse hasta el próximo domingo, 4 de octubre, en las Naves de la Cerámica, donde ha destaca la importancia del sector alfarero para el desarrollo económico y social local.

En relación con este evento, Fuentes ha recordado que "esta edición cobra aún más significado, ya que esta iniciativa tuvo sus comienzos en 1926, un aniversario que sirve para comprobar cómo el pasado se convierte en presente y proyecta su futuro".

"Esto dice mucho de la importancia que esta feria ha tenido para La Rambla esta feria, pero también de la capacidad de resistencia de un sector que ha formado parte de la vida económica y social del municipio durante generaciones, pasando de padres a hijos", ha apostillado.

El máximo responsable de la institución provincial ha insistido en que "pese a los momentos complicados, la cerámica de La Rambla ha optado por conservar las formas de siempre. Así, los talleres y las empresas, en constante relevo generacional, han incorporado tecnología, diseño, nuevos procesos y nuevas maneras de comercializar sus productos".

Y el resultado, ha continuado, "lo podemos apreciar hoy, ya que hay cerámica rambleña en restaurantes de referencia, proyectos de interiorismo, pasarelas de moda y espacios vinculados al arte y al diseño, trabajando de la mano de grandes firmas internacionales".

"No podemos olvidar que La Rambla fue reconocida como primera Zona de Interés Artesanal de Andalucía, un título que venía a reafirmar su importancia como sector de dinamización y desarrollo económico. Y es que son más de 600 empleos directos y miles de puestos de trabajo indirectos, liderando, además, las ventas de cerámica decorativa de Andalucía", ha abundado Fuentes.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha hecho hincapié en que "desde esta semana, además, es sede oficial de la Agrupación Europea de Ciudades de la Cerámica. Este hecho cambia también la dimensión de este encuentro porque durante unos días tendremos en La Rambla a maestros y representantes de Italia, Francia, Portugal y República Checa, con quienes se podrán compartir experiencias y conocimiento".

Según Fuentes, "la institución provincial hemos querido estar presentes en esta proyección internacional, de ahí que hayamos trabajado junto al Ayuntamiento y a la Asociación de Artesanos de La Rambla, en grandes encuentros internacionales de cerámica o en los actos celebrados en Argillà".

"No quisiera dejar pasar esta oportunidad sin reconocer el trabajo que la Asociación de Artesanos viene realizando, un compromiso de hombres y mujeres que, al frente de sus empresas, han sabido adaptarse y convertir su oficio en un elemento de desarrollo económico y social", ha concluido Fuentes.

ENTREGA DE PREMIOS ENBARRO 2025

En la categoría de Alfarería Tradicional en Bizcocho se ha otorgado el primer premio a la obra 'Jarrón árabe' del rambleño Rafael Ruiz; siendo el accésit para 'Raíz de hierro', de Alfonso Rot, artesano rambleño; y el Premio Especial Local para el trabajo 'Velón rambleño', del artista local Mateo del Río.

En cuanto a la categoría de Cerámica Tradicional el primer premio ha recaído en a la obra 'The secrets of Cappadocia' de Tolga Gülnar, procedente de Kocasinan (Turquía); el accésit para 'Ánfora Panatenaica de Figuras Negras' de Juan Manuel Romero, procedente de San Roque (Cádiz), y el Premio Especial Local a la obra 'Luz de luna' de María del Carmen Adamuz, de La Rambla.

En lo que respecta a la categoría de Diseño y Nuevas Formas en Cerámica, ha recogido Aniana Heras (Berlín), por su obra '-0o/00/-'; el accésit ha sito otorgado a Vicente Javier Ajenso y su trabajo 'Condusct@s II', y el Premio Especial Local para 'Transformación' de la artista local Rafi Castro.