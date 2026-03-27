Fuentes destaca la "policromía" de la Semana Santa de la provincia de Córdoba, "inigualable en el mundo"

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, frente al Santuario de Nuestra Señora de los Dolores. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha puesto en valor este Viernes de Dolores que la capital y la provincia tienen una Semana Santa "incomparable" a otros territorios, destacando que la Semana de Pasión de los municipios cordobeses cuenta con una "policromía increíble", pues es "distinta e inigualable en el mundo".

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, Salvador Fuentes, que ha asistido a la Fiesta de Regla en Honor de Nuestra Señora de los Dolores, ha remarcado que el mundo cofrade cordobés "está dando ejemplos de fe" y "de historia", además de hacer "un esfuerzo muy grande en la restauración de sus titulares", una labor que ha calificado de "absolutamente encomiable".

Igualmente, el máximo representante de la institución provincial ha presumido de las "130 bandas de música" con las que cuenta la provincia de Córdoba, "con muchos músicos detrás, que quieren vivir de la música", y que de la mano de los ayuntamientos hacen "una labor increíble", siendo "parte de esta catequesis que es inigualable".

Así las cosas, Fuentes ha invitado a todos los cordobeses a que "conozcan la Semana Santa de la capital y la Semana Santa de los pueblos", pues muchas veces desconocen lo que tiene la provincia de Córdoba, que es una Semana Santa con "una policromía increíble".

Para concluir, el presidente de la Diputación ha asegurado que hay que sentirse "orgullosos de la forma que Córdoba de interpretar" su fe, su historia y sus tradiciones, así como valorar la labor "no ya social, que es absolutamente increíble", sino también "el patrimonio que está restaurando y, sobre todo, la manera que tiene de sentir la Semana Santa" el mundo cofrade cordobés.