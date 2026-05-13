Fuentes insiste en la importancia de apostar por modelos de desarrollo más sostenibles y competitivos en Córdoba

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (dcha.), en su visita a Villanueva de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado en el municipio de Villanueva de Córdoba la empresa Jarota de Carnes SL, que "ha sido beneficiaria de la convocatoria de ayudas destinadas a proyectos de ahorro y eficiencia energética de la Agencia Provincial de la Energía", remarcando la "importancia de apostar por modelos de desarrollo más sostenibles y competitivos".

Según ha afirmado Fuentes, se trata de una subvención "que ha permitido a esta empresa referente en el sector cárnico desarrollar un importante proyecto de mejora energética centrado en la instalación de un sistema solar térmico para agua caliente sanitaria (ACS), dirigido a los procesos de limpieza y desinfección en sus líneas de trabajo".

"La ayuda otorgada por la institución provincial supera los 17.000 euros y permitirá a esta empresa de Los Pedroches reducir el consumo de gasóleo B en cerca de 2.000 litros al año, lo que se traduce en una disminución estimada de emisiones de 5,41 toneladas de CO2 anuales", ha matizado Fuentes.

Para el máximo responsable de la Diputación, "Jarota de Carnes constituye un ejemplo práctico de cómo la sostenibilidad y la competitividad empresarial pueden avanzar de la mano en el sector agroalimentario, un hecho al que viene contribuyendo la Agencia Provincial de la Energía".

Fuentes ha hecho hincapié en que "la finalidad principal de esta línea de ayudas es fomentar la transición energética en el tejido productivo de la provincia, impulsando modelos más sostenibles y competitivos y hoy tenemos la oportunidad de conocer, sobre el terreno, la traducción de estos conceptos que a veces parecen un poco lejanos".

Esta empresa jarota, ha continuado, "se ha convertido en uno de los ejemplos más destacados del dinamismo empresarial del norte de nuestra provincia, con un modelo basado en la comercialización y la exportación de carnes frescas y congeladas, apostando desde sus comienzos por la internacionalización y la diversificación de mercados".

"El crecimiento de esta industria ha ido acompañado, además, de una apuesta continua por la innovación y la modernización de sus instalaciones", tal y como ha podido comprobar en esta visita. Así, "con una facturación superior a los tres millones de euros y nuevos proyectos de mejora tecnológica en proceso, Jarota de Carnes representa la capacidad de adaptación y competitividad del sector cárnico cordobés", ha apostillado Fuentes.

Durante su visita, el presidente de la Diputación de Córdoba ha hecho referencia a las convocatorias puestas en marcha en los últimos años por la Agencia de la Energía, "unas líneas de ayuda que tienen como objetivo claro la mejora de la eficiencia energética, el fomento de las energías renovables y la reducción de emisiones. Unas ayudas que en la comarca de Los Pedroches se traducen en 518.397,41 euros que han supuesto una inversión de 2.719.509,72 euros".

"Una inversión dirigida a acelerar una transición energética que debe ser también una oportunidad de desarrollo para los pueblos y con la que se envía un mensaje claro, la sostenibilidad ya no es una opción de futuro, sino una decisión de presente", ha remarcado Fuentes.

Para el responsable provincial, "esto significa actividad económica, empleo, modernización de instalaciones y apuesta por energías renovables. Y es que hablar de eficiencia energética no es solo hablar de energía, es hacerlo de competitividad, innovación y, sobre todo, de futuro".

CONVENTO DE LAS HERMANAS OBRERAS DEL SAGRADO CORAZÓN

En Villanueva de Córdoba, el presidente de la Diputación también ha visitado también el convento de las Hermanas Obreras del Sagrado Corazón, cuya obra está profundamente ligada a Los Pedroches y quienes, recientemente, han recibido un reconocimiento a su trayectoria de compromiso social, educativo y humano, en el marcho de los premios Córdoba en Igualdad.

Fuentes ha recordado que con este galardón se quiso "poner en valor décadas de trabajo en favor de la igualdad de oportunidades en el mundo rural, y de manera muy especial con mujeres, niños y jóvenes que encontraron en estas Hermanas apoyo, formación y acompañamiento en momentos decisivos de sus vidas".

"Por ello, esta visita cobra aún un significado más especial porque supone conocer más de cerca a quienes han contribuido a fortalecer la cohesión social y humana de toda una comarca. Un legado vivo en cada familia que encontró apoyo en sus aulas o compañía ante situaciones complejas", ha evidenciado Fuentes.

Para finalizar, el máximo responsable de la institución provincial ha puesto en valor del trabajo que se viene realizando desde esta entidad y que "exige el compromiso de las instituciones para contribuir en una labor incansable que redunda en la vida de los niños y jóvenes que son acogidos por ellas". De ahí que la Diputación asuma "la voluntad de sumarse a su tarea".