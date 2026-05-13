PP subraya la apuesta de la Junta por la modernización de las instalaciones agrarias de la provincia de Jaén

Visita de Catalina García a empresas de Torredonjimeno - PP

TORREDONJIMENO (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PP de Jaén al Parlamento de Andalucía, Catalina García, ha subrayado la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la modernización de las instalaciones agrarias y de las comunidades de regantes, así como por el relevo generacional en el campo.

Así lo ha manifestado durante su visita, junto con las candidatas Maribel Lozano y Elena González, a tres empresas de Torredonjimeno (Jaén). García ha destacado la apuesta de la Junta por el tejido empresarial jiennense y andaluz, y ha centrado ese compromiso, especialmente, en el sector agrario.

En su intervención ha resaltado el impulso a la Estrategia Andaluza para el Sector del Olivar (Horizonte 2027), dotada con más de 1.000 millones de euros, así como la reciente adjudicación de la construcción del Centro de Calidad del Aceite de Oliva, que se va a construir en Geolit, con una inversión de ocho millones de euros.

Sobre el relevo generacional ha apuntado que han sido 58 millones de euros los que se han destinado en la provincia de Jaén para la incorporación de casi 2.000 jóvenes a actividades del sector primario.

Del mismo modo, ha puesto de relieve el impulso a las industrias agroalimentarias, con 45 millones de euros para la modernización de estas empresas, o los 78 millones de euros que la Junta de Andalucía ha movilizado para la modernización de explotaciones agrarias.

A todo ello ha sumado que han sido más de 200 millones de euros los que el Ejecutivo autonómico ha destinado en Jaén para la depuración de aguas y para instalaciones de las comunidades de regantes.

En este contexto, Catalina García se ha referido al Plan RegadíA y al Plan PARRA, para la reutilización de aguas regeneradas. "Vamos a seguir trabajando por el campo, por la modernización de las instalaciones, por el apoyo a la industria agroalimentaria, a las comunidades de regantes y muy especialmente, a la incorporación de los jóvenes, algo muy necesario en esta tierra", ha concluido García.